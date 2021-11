Giudice Sportivo, Promozione. Mano pesante per Legino e Celle Riviera

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 7/11/2021





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/12/2021

RAVERA SIMONE (LEGINO 1910)

A seguito di una decisione arbitrale, urlava contro il ddg un'espressione irriguardosa ed una ingiuriosa. Alla notifica del provvedimento disciplinare entrava sul terreno di gioco per circa 5 mt, giungendo faccia a faccia, in modo minaccioso, con il ddg ed urlandogli altre espressioni ingiuriose e di minaccia. A fine gara, mentre il ddg si dirigeva verso il suo spogliatoio, continuava nel proprio comportamento irriguardoso; invitato dal ddg ad evitare il contatto fisico, proferiva urlando frasi di gravi minacce nei suoi confronti e, mentre alcuni propri compagni lo contenevano e lo allontanavano di peso, continuava a urlare verso il ddg ulteriori espressioni pesantemente minacciose, tentando più volte di venire nuovamente a contatto con lui, senza riuscirci solo grazie all'intervento dei propri compagni ed abbandonando, in seguito, l'impianto sportivo.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 2/12/2021

CAVAGNARO LUCA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/11/2021

DAMONTE GEROLAMO (LEGINO 1910)

AMMONIZIONE (I INFR)

TRAVERSO ANDREA (CELLE RIVIERA CALCIO)

SUVERO ANDREA (FOLLO SAN MARTINO)

CURRARINO ENZO SILVIO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

ALLENATORI

SQUALIFICA 2 GARE

TOBIA FABIO (LEGINO 1910)

IOZZI UMBERTO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

SQUALIFICA 1 GARA

FOPPIANO MAURO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

AMMONIZIONE (I INFR)

TOBIA FABIO (LEGINO 1910)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PIOMBO ANDREA (CELLE RIVIERA CALCIO)

A fine gara rivolgeva, urlando, espressioni irriguardose ed ingiuriose all'indirizzo del ddg.

GARZOGLIO SAHEL (LEGINO 1910)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BOZZO ANDREA (BRAGNO)

PIOMBO ALESSIO (CELLE RIVIERA CALCIO)

LORENZINI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

LAGHEZZA RICCARDO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ILLIANTE MASSIMILIANO (LEGINO 1910)

KERTALLI ALEANDRO (LEGINO 1910)

CERRI JOAN (MAGRA AZZURRI)

CARRATINO PIETRO (MARASSI 1965)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

COSTA FEDERICO (FOLLO SAN MARTINO)

EBAINETTI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)

PORRATA NICOLO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BONIFAZIO MATTEO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

SEMPERBONI ROBERTO (LEGINO 1910)

CUNEO ANDREA (MARASSI 1965)

COGOZZO ALESSANDRO (REAL FIESCHI)

AMMONIZIONE (VI INFR)

TERRIBILE CHRISTIAN (MARASSI 1965)

AMMONIZIONE (III INFR)

LERINI ANDREA (BORZOLI)

CECCHINI MATTIA (CAMPOROSSO)

SALKU ANDREA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CIDALE LEONARDO (FOLLO SAN MARTINO)

BOSCHINI ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

COSTA FRANCESCO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CARIATI DOMENICO (MAGRA AZZURRI)

DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)

VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)

GAGLIARDO ANDREA (SOCCER BORGHETTO)

D APICE CORRADO (VALDIVARA 5 TERRE)

GRASSO LUCA (VELOCE 1910)

PERDELLI EDOARDO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

FERRARI LUCA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFR)

POROTTO SIMONE (BORZOLI)

BOZZO ANDREA (BRAGNO)

NEGRO LORENZO (BRAGNO)

BACCIARELLI DARIO (CAMPOROSSO)

MAXENA FRANCESCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

ROMITI NICOLA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ALVISI RICCARDO (FOLLO SAN MARTINO)

CAMPAGNI NICOLO (FOLLO SAN MARTINO)

MAGGIORA ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

ARENA MANUEL RICCARDO (FORZA E CORAGGIO)

MEHMETAJ DENIS (GOLFO DIANESE 1923)

POZZATO RICCARDO (GOLFO DIANESE 1923)

GUARCO SIMONE (LEGINO 1910)

MENCACCI STEFANO (LEGINO 1910)

BONATI GIOVANNI (LEVANTO CALCIO)

CALLO EDOARDO (LEVANTO CALCIO)

CONTARDI SOVIO ELIA (LEVANTO CALCIO)

GIACOPETTI MATTIA (LITTLE CLUB JAMES)

SANTUNIONE FABIO (MAGRA AZZURRI)

MOLADORI DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

ROBOTTI GABRIELE (SERRA RICCO 1971)

ZUCCA MARCO (SERRA RICCO 1971)

ALBERTONI LUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

IRACI DANIELE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

TEMPERINI JAMES PATRICK E (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

DI MARI ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)

CANNAVO SAMUELE (BORZOLI)

GUIDOTTI FEDERICO (BORZOLI)

GUERRA ANDREA (BRAGNO) RIZZO SIMONE (BRAGNO)

SIVORI FILIPPO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MOZZACHIODI DAVIDE (FOLLO SAN MARTINO)

SIMONI ALDO (FOLLO SAN MARTINO)

MANZI LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CERRONE FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

MALATESTA FLAVIO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

ZITO MICHELANGELO (LEVANTO CALCIO)

ZOPPI RICCARDO (LEVANTO CALCIO)

RATTI EDOARDO (MAGRA AZZURRI)

SCAGNETTO ANDREA (MARASSI 1965)

ADAMOLI EMILIANO (SAMMARGHERITESE 1903)

TRAVERSARO LORENZO (SAMMARGHERITESE 1903)

APRILE MATTEO (SERRA RICCO 1971)

PIAZZA FEDERICO (SOCCER BORGHETTO)

GALASSI MANUEL (TARROS SARZANESE SRL)

LUCCHI SAMUELE (TARROS SARZANESE SRL)

FAVAZZA FRANCESCO (VALDIVARA 5 TERRE)

DI LEO CRISTIAN (VELOCE 1910)

ZECCHINO ANDREA (VELOCE 1910)

BALAYOKO MAMADOU (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

MESSINA ANDREA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

SALAS MENDOZA CARLOS A. (VIA DELL ACCIAIO F.C.)