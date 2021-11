Calcio a 5. La Spotornese supera anche il Rapallo. Decidono le reti di Core e Altomare

Risultato in bilico nel primo tempo che si chiude sul 2 a 1,ma nella ripresa i ragazzi di mister Giammusso pigiano il piede sull'acceleratore e chiudono il match.

La Spotornese bissa la vittoria dell'esordio per 5 a 3 e archivia la pratica Rapallo con una convincente prestazione corale, impreziosita dalle reti di Core e Altomare.

"Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata - spiega l'allenatore - infatti in settimana ci siamo allenati molto concentrati e sicuramente questo ha inciso sulla partita. Ora ci attende una settimana per prepararci bene al doppio impegno fra 2 settimane che sono fondamentali per il nostro cammino"