Giudice Sportivo, Promozione: sono sette i giocatori squalificati per almeno un turno

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 14/11/2021





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

MONTEGGI FILIPPO (BORZOLI)

SCARFO DANIELE (CAMPOROSSO)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 9/12/2021

FERRARI ANDREA (BRAGNO)

Espulso per aver proferito un'espressione blasfema all'indirizzo del ddg, al termine della gara, teneva un comportamento irriguardoso nei suoi confronti.

SQUALIFICA 1 GARA

TONELLI MARCO (VALDIVARA 5 TERRE)

AMMONIZIONE (III INFR)

GHIGLIAZZA FABIO (BAIA ALASSIO CALCIO)

SCIUTTO MASSIMO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFR)

CUCURNIA PAOLO (COLLI ORTONOVO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BALDACCINI DAVIDE (LEGINO 1910)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CAPPELLETTI GIOVANNI (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

Andava faccia a faccia con un avversario e lo colpiva con una testata sulla fronte, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GUERRA ANDREA (BRAGNO)

SILVA MARIO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

D APICE CORRADO (VALDIVARA 5 TERRE)

CAMARA MAMADY (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

COGOZZO ALESSANDRO (REAL FIESCHI)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DELFINO ENRICO (BAIA ALASSIO CALCIO)

VIGNOLA MATTEO (BAIA ALASSIO CALCIO)

BALESTRINO SIMONE (BORZOLI)

LERINI ANDREA (BORZOLI) GALLO FABIO (BRAGNO)

BRUZZONE FRANCESCO (CELLE RIVIERA CALCIO)

SHQYPI LORENC (FORZA E CORAGGIO)

BACIGALUPO FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CARIATI DOMENICO (MAGRA AZZURRI)

GALLIO FEDERICO (REAL FIESCHI)

DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)

TORRISI LEONARDO (SERRA RICCO 1971)

MICHELOTTI ANDREA (VALDIVARA 5 TERRE)

APICELLA NICOLO (VELOCE 1910)

VALLERGA DANIELE (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (VI INFR)

D IMPORZANO ANDREA (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

BOGLIOLO FEDERICO (BAIA ALASSIO CALCIO)

POROTTO SIMONE (BORZOLI)

SIBERIE RICHMAR SIMON SABINO (CAMPOROSSO)

ROMITI NICOLA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ALVISI RICCARDO (FOLLO SAN MARTINO)

MOUSSAVI SEYED NADER (FOLLO SAN MARTINO)

MAGGIORA ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

MEHMETAJ DENIS (GOLFO DIANESE 1923)

BONATI GIOVANNI (LEVANTO CALCIO)

CAPETTA ANTONIO (MAGRA AZZURRI)

SPALLAROSSA TOMMASO (PRAESE 1945)

ROBOTTI GABRIELE (SERRA RICCO 1971)

ZUCCA MARCO (SERRA RICCO 1971)

ALLEN DANIEL (TARROS SARZANESE SRL)

BARATTINI MATTEO (TARROS SARZANESE SRL)

BELATTI FABIO (VALDIVARA 5 TERRE)

ALBERTONI LUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

IRACI DANIELE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

BURDO EMANUELE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

GARBINI PABLO ANDRES (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFR)

CAVASSA GIANLUIGI (BAIA ALASSIO CALCIO)

NEGRO NICOLO (BRAGNO)

ARENA LUIGI (CAMPOROSSO)

GIOVINAZZO ROCCO (CAMPOROSSO)

CUCURNIA NICOLO (COLLI ORTONOVO)

PINTUS MARCO PIETRO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CASASSA VIGNA LORENZO (GOLFO DIANESE 1923)

CANEPA MIRKO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

VELATI ROBERTO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

DEL NERO SIMONE (LEGINO 1910)

MOGGIA MATTIA (LEVANTO CALCIO)

GIACOPETTI DAVIDE (LITTLE CLUB JAMES)

SICILIANO DANIELE (LITTLE CLUB JAMES)

MAZZANTINI LORENZO (MAGRA AZZURRI)

DI MOLFETTA ANDREA (PRAESE 1945)

FEDRI SACHA (PRAESE 1945)

GATTULLI GIANLUCA (PRAESE 1945)

LINALE DAVIDE (REAL FIESCHI)

CHIAPPINI FABIO (TARROS SARZANESE SRL)

ORTELLI DAVIDE (TARROS SARZANESE SRL)

GRASSI ANGELO (VALDIVARA 5 TERRE)

MATRANGA MARCO (VALLESCRIVIA 2018)

BARATTA GABRIELE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

CRISAFULLI LUIGI (CAMPOROSSO)

ZITOUT ANASS (CELLE RIVIERA CALCIO)

FERRARA LEONARDO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

GENDUSO ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MUSETTI LUCA (COLLI ORTONOVO)

ORECCHIA LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

POGGI GIANLUCA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

DELICE MELIH (GOLFO DIANESE 1923)

DOMINICI ENRICO (GOLFO DIANESE 1923)

PRADO ARTEAGA MARIO S. (GOLIARDICAPOLIS 1993)

MOLLO GIANFELICE (LEGINO 1910)

BARILARI LORENZO (LEVANTO CALCIO)

DEFILIPPI MATTEO (LEVANTO CALCIO)

CONTI MARCO (MAGRA AZZURRI)

BIANCARDI DAVIDE (REAL FIESCHI)

FUGAZZI FILIPPO (REAL FIESCHI)

PERAGALLO PIETRO (SAMMARGHERITESE 1903)

SCIANDRA LUCA (SAMMARGHERITESE 1903)

BOCCARDO NICOLO (SERRA RICCO 1971)

LOBASCIO GIULIANO (SERRA RICCO 1971)

NERI LUCA (TARROS SARZANESE SRL)

SARPA SIMONE (VELOCE 1910)

NELLI ENRICO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)