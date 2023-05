Pallanuoto, testa al ritorno con il Quinto per la RN Savona. Rizzo tiene alta l'attenzione: "A Genova sarà più difficile" (VIDEO)

"Sapevamo che era una partita difficile, loro hanno preparato tutta la settimana questo match perché noi arrivavamo dalla partita di coppa. L'abbiamo portata a casa, era questo che serviva, perché mentre tante altre volte dobbiamo puntare sul gioco, sulla nostra espressione, questa volta contava il risultato ed è andata bene".

E' soddisfatto il capitano della Bper Rari Nantes Savona Valerio Rizzo dopo la partita vinta venerdì scorso in casa alla piscina Zanelli contro 15-9 l'Iren Genova Quinto, ripartendo dopo la sconfitta contro il Vasas nella finale di ritorno della Len Euro Cup.

Una partita nervosa, in bilico fino alla metà del terzo tempo. Poi i biancorossi di Angelini hanno dilagato facendo valere la propria forza.

Domani, martedì 9 maggio, spazio alla 2^ giornata delle semifinali Play Off con la Rari che sarà impegnata nella piscina “Paganuzzi” di Genova sempre con il Quinto. L’incontro avrà inizio alle ore 20,00. In caso di risultato positivo li attende la Pallanuoto Trieste che si è aggiudicata sia l'andata che il ritorno contro il Posillipo.

"L'obiettivo è tornare in Europa, da quest'anno infatti anche il sesto va in un'altro tipo di competizione appena nata (la Challenger Cup, una sorta di Conference League della pallanuoto. ndr) e passare questo turno per giocarci il quinto posto. Dobbiamo pensare un pezzettino alla volta, a Genova, che sarà sicuramente più difficile".

Durante la partita è stato espulso il mister per proteste portando il capitano a dare una mano da bordo vasca ai suoi compagni.

"Se sembrava che facessi da sempre l'allenatore? Per fortuna faccio ancora il giocatore - ride Rizzo - ovviamente avendo più esperienza degli altri ho cercato di dare una mano per quello che potevo seguendo le indicazioni del mister che ci allena tutti i giorni".

Nel frattempo questo pomeriggio alle 15.00 la squadra verrà ricevuta in comune a Savona dal sindaco Marco Russo e l'assessore allo sport Francesco Rossello e le verrà conferito il premio 'Sportivi Savonesi nel Mondo' per l'ottimo risultato legato al raggiungimento della finale della coppa europea.