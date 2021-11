47° Trofeo Nico Sapio: alla DDS il Trofeo Luigi Gardella (Esordienti-Ragazzi)

Cala il sipario sulla 47a edizione del Trofeo Nico Sapio, ospitato dal complesso natatorio di Piscine Sciorba di Genova con organizzazione a cura di Genova Nuoto e My Sport in collaborazione con la FIN e con il patrocinio di Regione Liguria (ente promotore) e Comune di Genova e il contributo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La classifica societaria, relative alle tre giornate di gare, premia In Sport Rane Rosse con 236 punti davanti a DDS (162) e Gam Team Brescia (149). DDS leader tra gli Esordienti A con 63 punti davanti Nuotatori Trentini (45) e Società Ginnastica Triestina (21). La DDS primeggia anche tra i Ragazzi con 66,5 punti davanti a Gam Team Brescia (65) e Canottieri Lecco (44). Il Trofeo Gardella, legato alla sommatoria dei punteggi Esordienti A e Ragazzi, viene alzato ancora dalla DDS (129,50 punti).

Questo il bilancio di Mara Sacchi, presidente Genova Nuoto. "Devo ringraziare prima di tutto i genitori del Genova Nuoto, bravissimi a controllare entrate con green pass e a sostenere cronometristi e giudici. Grazie alla Federazione, alla giuria e ai cronometristi. Bellissimi risultati tra Assoluti e Juniores, con ben due record della vasca battuti da Detti e Fangio. Chiusura come sempre molto bella con Ragazzi ed Esordienti che rappresentano la speranza del nuoto in Italia". Una grande festa del nuoto a 360 gradi. "Abbiamo ricevuto i complimenti di tutti per il coraggio di aver provato a organizzare una manifestazione affascinante ma allo stesso tempo complessa come il Trofeo Nico Sapio. Il merito è di una vasca splendida e ampia come quella di Sciorba e del supporto di tutto il personale MySport".

