Torneo delle Regioni, Under 15: Piemonte VdA e Marche si giocano il titolo Under 17

Piemonte VdA-Marche è la finale in programma domani giovedì 27 aprile alle 11.00 allo stadio “Piola” di Vercelli in diretta sul profilo youtube della Lega Nazionale Dilettanti.

I risultati delle semifinali: Piemonte VdA-Lazio 2-0 e Marche Campania 3-0

Le Marche centrano la loro seconda finale consecutiva, i padroni di casa tornano a giocarsi il titolo dopo cinque edizioni.

Dopo non aver subito nessun gol in cinque gare il Lazio ne subisce due nella partita più importante con il Piemonte VdA che va a giocarsi la finale. Succede tutto in 7’, dal 28’st al 35’st quando Leone e Giacona gonfiano la rete nel momento più caldo del match non lasciando spazio alla reazione del Lazio. Giacona sempre più bomber della categoria con quattro centri.

Rimane a secco l’attacco atomico della Campania superata per 3-0 dalle Marche. Il rigore parato da Orsini (Marche) a Catapano al 3’ cambia subito l’inerzia della partita. I marchigiani prendono fiducia, i campani tengono bene il campo fino al 34’st. In 8’ dal 34’ al 42’ le Marche stravolgono lo spartito della sfida con un autogol e due centri che portano le firme di Pierluigi (terza rete al TDR) e Gaspari.