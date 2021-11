Vela. Lo spettacolo degli Optiomist nella decima edizione del Memorial Angela Lupi

Alla nona edizione il "Memorial Angela Lupi", regata valida per la RL classe Optimist, organizzata dal Varazze Club Nautico in partnership con l’Associazione Sportiva Dilettantistica “I Lupi di Mare”, dedicata alla storica Segretaria del VCN, si sono presentati 114 equipaggi, provenienti da più regioni: un’ottima ripartenza dopo due anni di sosta forzata, a causa dell’emergenza epidemiologica.





Premi ai primi cinque classificati di ogni categoria Cadetti e Juniores e alle prime tre femmine.





Sabato 27 e domenica 28 novembre 2021 la comunità varazzina e i gentili ospiti, hanno potuto nuovamente assistere ed ammirare lo spettacolo offerto dalle tante piccole imbarcazioni a vela della classe Optimist, scese in mare per disputare la classica regata autunnale, dedicata alla memoria della nota e mai dimenticata Angela Lupi, che è stata un punto di riferimento per tanti velisti.





La regata, aperta ai timonieri nati negli anni: 2006 – 2007 - 2008 – 2009 - 2010 (Divisione A), 2011 - 2012

(Divisione B), Cadetti e Juniores, non si è potuta disputare sabato 27 novembre per le avverse condizioni meteo, nonostante la lunga e spettacolare attesa in mare dei giovani velisti, un colpo d’occhio molto apprezzato da chi comodamente posizionato sul lungomare cittadino e sui balconi di casa o albergo, li seguiva con coinvolgente attenzione.





Fortunatamente domenica 28 il Presidente di del Comitato di Regata Roberto Goinavi, coadiuvato da Salvatore De Caro, Stefano Carattino, Alessandro Albertoni, Marcella Ercoli Marco Reale, ha potuto dare il via a questa nona edizione del "Memorial Angela Lupi" e infine, stilare la seguente classifica:





- Cadetti assoluti: 1° Edoardo Ghetti del Circolo Velico Tivano; 2° Gian Luca Milani del Circolo Velico Tivano; 3° Margherita Giannantonio del Circolo Vela Bellano; 4° Giulia Dallò del Circolo Velico Tivano; 5° Gloria Ruffoni del Centro Formazione Vela Marvèlia.





- Cadetti Femminile: 1° Margherita Giannantonio del Circolo Vela Bellano; 2° Giulia Dallò del Circolo Velico Tivano; 3° Gloria Ruffoni del Centro Formazione Vela Marvèlia.





- Juniores assoluti: 1° Martina Corno del Circolo Vela Bellano, "prima assoluta e prima femminile dopo un combattimento senza esclusione di colpi, nella seconda prova, con il compagno di squadra Paolo Pedretti che chiude 3º assoluto”; 2° Alessandro Verani del Circolo Velico Tivano; 4° Lorenzo Gramigna del Centro Vela Alto Lario; 5° Leonardo Vanelo del Circolo Velico La Spezia.





- Juniores Femminile: 1° Martina Corno del Circolo Vela Bellano; 2° Ludovica Pagliari del Circolo Velico Tivano; 3° Emma Alice De Bernardi del Centro Vela Alto Lario.





Nell’atto finale delle estrazioni lo scafo Optimist con accessori, messi in palio come ogni anno dalla famiglia Lupi, sono andati:

- lo scafo a Leonardo Moscatelli dello Yacht Club Italiano;

- il carrello a Ettore Donà dello Yacht Club Italiano;

- l’alberatura a Ilaria Atzeni del Circolo Vele Vernazzolesi.





Presenti alla premiazione oltre alla famiglia Lupi, il Sindaco Ing. Luigi Pierfederici, Marcella Ercoli e Bartolomeo Carattino del VCN.