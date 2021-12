Calcio. Missione finale per Albenga e Soccer Borghetto. Oggi pomeriggio il ritorno delle semifinali di Coppa

Si svolgerà oggi pomeriggio il penultimo atto di Coppa Italia sia per l'Albenga per che il Soccer Borghetto (ovviamente in due tabelloni differenti).

La squadra guidata da Alessandro Lupo dovrà necessariamente vincere con un gol di scarto per portare il match con la Genova Calcio ai tempi supplementari, o con un vantaggio di due reti per chiudere la pratica entro i 90 minuti.

Una missione non semplice per la capolista del girone A, complice l'importante stato di forma dei biancorossi palesato nelle ultime settimane.

Si andrà in campo alle 14:30, direzione di gara affidata a Martin Virgilio. (nell'altra semifinale in campo Campomorone e Fezzanese)

Il Soccer Borghetto riparte invece dal 3-2 dell'andata, motivo per cui basterà un pareggio, pur contro una delle squadre più brillanti del torneo, per qualificarsi all'ultimo atto della competizione (l'altra finalista emergerà dal confronto tra Bogliasco e Follo San Martino). Con un gol di scarto si andrà ai supplementari, mentre una vittoria del Borzoli con almeno due reti di margine spingerà in finale i genovesi.

Fischio d'inizio alle 15:00, dirige Grandi di Novi Ligure.

Livescore attivo su Svsport.it.