Calcio. I messaggi di cordoglio a Roberto Abbaldo per la scomparsa della madre

Delegazione FIGC Savona:

"La delegazione savonese del Comitato Regionale Ligure esprime le più sentite condoglianze a Roberto Abbaldo per la morte dell'amata madre.

A Roberto un particolare abbraccio dal Prof. Carmine Iannece, Delegato per la provincia di Savona".

Cairese:

Oggi è un giorno triste per tutta la comunità di Cairo e per la A.S.D. Cairese 1919 in particolare. Dopo aver lottato con tanto coraggio è venuta a mancare Piera, mamma dell'ex colonna e capitano della prima squadra Roberto Abbaldo, attuale direttore generale della A.S.D. Carcarese. Come non ricordarsi della sua figura, sempre presente in prima linea a tifare il figlio sugli spalti del Rizzo, prima, e del Brin, poi. Una persona di grande umanità, costantemente disposta ad aiutare il prossimo nella vita di tutti i giorni e, nello specifico, a dare una mano anche alla nostra società: impossibile dimenticare, infatti, quanto da lei fatto non solo nell’organizzazione dei nostri tornei giovanili, ma anche e soprattutto nell'ambito della segreteria, ponendosi sempre in prima linea per il bene di intere generazioni di ragazzi che hanno vestito il gialloblù in queste lunghe stagioni. E’ difficile anche solo provare a dare una spiegazione a quanto è accaduto… abbiamo pregato a lungo per la sua salute e fortemente sperato che tutto si risolvesse per il meglio, ma così non è stato. Il destino ha deciso diversamente, lasciandoci attoniti ed increduli davanti alla fragilità umana. A tutti noi, tesserati della A.S.D. Cairese 1919, dirigenti, staff tecnico, medico, atleti o semplici tifosi che la incontravamo quotidianamente per le strade della nostra cittadina non resta che stringerci attorno a suo marito Piero, al nostro amico e compagno di mille battaglie Roberto, a sua figlia Cristina e a tutti i suoi cari in queste tristi ore, facendo sentire la nostra vicinanza ed il nostro sentito sostegno . Buon viaggio Piera !!

Carcarese

Abbiamo pregato con tutto il nostro cuore, ma purtroppo non è bastato. Questa mattina ci ha lasciati Piera, la mamma del nostro direttore generale Roberto Abbaldo. Una donna meravigliosa. Durante la stagione torneistica, abbiamo avuto la fortuna di conoscerla meglio. Si è messa a disposizione della società con serietà, impegno e tanta voglia di fare. Piera era garbata, cordiale, aveva sempre una buona parola per tutti. Purtroppo il destino non è stato altrettanto buono con lei. A causa di quel maledetto e tragico incidente, se l’è portata via togliendola all’affetto della famiglia che tanto amava. Ed ora è a loro che tutta la Carcarese si stringe in un immenso abbraccio per cercare di darvi conforto in questo momento così difficile. Che la terra ti sia lieve Piera

Pietra Ligure:

L’A.S.D. Pietra Ligure 1956, addolorata per il grave lutto che ha colpito l'amico Roberto Abbaldo, direttore generale dell'A.S.D. Carcarese, si unisce al cordoglio per la scomparsa di Piera Ghia.

A Roberto e alla sua famiglia le più sentite condoglianze da parte di tutta la nostra società.

Area Calcio Andora:

"Il presidente Micucci, a nome della dirigenza, dello staff tecnico e di tutti i tesserati biancoblu, rivolge il proprio sentimento di cordoglio a Roberto Abbaldo, direttore generale della Carcarese, per la morte della madre".

Santa Cecilia:

”Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i tesserati dell'A.S.D. SANTA CECILIA profondamente addolorati, esprimono al Sig. Roberto Abbaldo, Direttore Generale dell'A.S.D. Carcarese, e ai familiari le più sentite condoglianze per la tragica scomparsa della cara mamma”.

Rocchettese:

La Rocchettese tutta porge le più sentite condoglianze al Direttore della Carcarese Roberto Abbaldo per la perdita della cara mamma Piera, persona gentile, di buon cuore e sempre sorridente.

Dego:

L'ASD Dego Calcio, in ogni suo componente, porge le più sentite condoglianze a Roberto Abbaldo ed a tutta la sua famiglia per il lutto che li ha colpiti. Vi siamo vicini in questo momento così triste.