Calcio. Entra in vigore il nuovo protocollo. Accesso agli impianti solo con il Super Green Pass

E' stato pubblicato nella giornata odierna il nuovo protocollo federale dopo l'aggiornamento delle linee guida da parte del governo.

In particolare è stato confermato l'accesso all'attività sportiva, dagli allenamenti alle competizioni, solo per i possessori della certificazione verde rafforzata (o super green pass) per tutti gli atleti over 12.

Decade quindi l'obbligo di testing obbligatorio pregara con i tamponi, essendo concesso la partecipazione alle stesse solo ad atleti vaccinati o guariti da Sars Cov-2 secondo le disposizioni di legge.

Non sono emerse invece novità sulla visita "return to play" dopo la proposta di aggiornamento del protocollo varata dai Medici dello Sport.

Conseguentemente sono state aggiornate sia le linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive che le linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere. e le FAQ.