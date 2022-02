Calcio, Prima Categoria. Il "Toro" Antonio Marotta è tornato a segnare: "Emozione grandissima, una rete tutti quelli vicino al Quiliano&Valeggia"

Il “Toro” è tornato! Una domenica da incorniciare per Antonio Marotta, il direttore sportivo del Quiliano&Valleggia è dovuto tornare ad indossare gli scarpini, a quasi due anni di distanza, a seguito dei numerosi infortuni che hanno colpito i biancorossi. Nuovo “esordio” una settimana fa contro il Fegino, per poi tornare a gonfiare la rete nel successo di ieri contro la Letimbro, arrivato grazie ad una prodezza in pallonetto del classe 1979 nei minuti di recupero:

“E’ una bella sensazione tornare a giocare, è un paio di settimane che mi alleno a seguito di diversi infortuni nel reparto offensivo e mi sto divertendo. La società mi ha chiesto la disponibilità a tornare per questo finale di stagione e dopo essermi confrontato con i ragazzi, visto che oramai sono un dirigente, abbiamo deciso tutti insieme il mio ritorno se così si può chiamare.”

Marotta di reti ne ha segnate tanti, ma questa ha certamente un gusto speciale: “Emozione grandissima” – prosegue – “Devo ringraziare davvero tutti, dalla società, alla squadra, senza dimenticare i tifosi che ci sostengono sempre e la mia fidanzata Eleonora che mi ha spinto ad accettare. Questa rete è tutta per loro, stiamo creando una realtà fantastica ed è giusto dare i meriti a tutte le persone che stanno lavorando per questo.”

Un Quiliano&Valleggia che ha lavorando per tornare ai fasti di un tempo: “Stiamo mettendo le basi per un futuro solido, in società ci sono tante persone capaci e preparate, il settore giovanile sta crescendo e questo è sintomo che stiamo lavorando bene. La squadra è composta da tanti giovani che sono appunto il nostro futuro, c’è un grande senso di appartenenza che è una cosa meravigliosa.”