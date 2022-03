Calcio, Serie D: mercoledì di recuperi, la Sanremese tifa Derthona per rimanere agganciata al Novara

Con una classifica che domenica dopo domenica si sta sempre più compattando, il valore specifico dei recuperi si fa sempre più pesante.

Oggi saranno quattro le partite in programma, su tutte Derthona - Novara: la capolista di mister Marchionni ha infatti piantato il freno a mano dopo la sconfitta interna con il Ligorna e il pareggio con l'RG Ticino, tanto da riavere la Sanremese a soli tre punti di distanza. Non potrebbe però esserci cartina tornasole migliore, rispetto al match del "Coppi", contro una squadra fisicamente prestante come quella di mister Zichella, per valutare lo stato di forma degli azzurri.

Attenzione anche ad Asti - Pont Donnaz, con i biancorossi pronti nel replicare il successo di tre giorni fa a Ligorna, Chieri - Gozzano e lo stesso Ligorna contro il Casale, con il nuovo "esordio" in panchina di Marco Sesia.

Livescore su Svsport.it