Calcio, Carcarese: Alessio Ponte non sarà il tecnico nella stagione 2024/2025

L’Asd Carcarese comunica che Alessio Ponte non sarà l’allenatore della Prima squadra la prossima stagione.

“Lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto per i colori biancorossi – commenta il direttore sportivo Edoardo Gandolfo – Alessio ha accettato di mettersi in gioco in un momento delicato per la squadra e, nonostante il periodo difficile, è riuscito a dare serenità al gruppo, portandoci fino all’ultima giornata a lottare per un obiettivo importante. Non possiamo dunque che essergli grati”.

Gandolfo spiega poi le ragioni della decisione di dividere le due strade: “Dopo un anno ricco di peripezie, vorremmo apportare alcuni cambiamenti, che ci portano a seguire una nuova linea, l’augurio è che si apra un nuovo ciclo che possa portare in alto il nome della Carcarese”.

“A mister Ponte auguriamo il meglio, perché se lo merita come allenatore e in primis come uomo”, conclude il diesse.