Calcio, Bragno. Il 3-2 sulla Praese vale la salvezza. Mignone: "Ancora un anno in Promozione, per la nostra realtà è un grande risultato"

Ce l'ha fatta il Bragno a mettere in sicurezza la propria permanenza in Promozione anche nella prossima stagione sportiva. Un traguardo non banale, come sottolinea Massimo Mignone: "Siamo felici perchè non è stata un'annata semplice. Probabilmente avremmo potuto chiudere prima il discorso salvezza, ma mister e giocatori meritano comunque tanti applausi per il risultato ottenuto. Vedere ancora il Bragno in Promozione sarà un bell'orgoglio, soprattutto per una realtà piccola in mezzo a tanti avversari agguerriti. Futuro? Adesso è il momento di festeggiare, ma presto inizieremo a parlarne".

BRAGNO - PRAESE 3-2

Marcatori: 3’ Di Martino, 30’ Monni, 43’ Lobascio (Rig.), 50’ Marini, 88’ Buffo.

Bragno: Imbesi, Tubino (65’ Risso), Puglia, Pizzolato (73’ Bovio), Turco, Amud, Marini, Rizzo S., Jovanov (81’ Brignone), Di Martino, Monni (65’ Gamba).

A disposizione: Richero, Bignoli, Binello, Negro.

Allenatore: Adami

Praese: Bulgarelli, Venza (50’ De Cerchi), Buffo, Albertoni, Villata, Raso, Matzedda, Cacciani (68’ Cova), Lobascio, D’Amico (50’ D’Amoia), Pagigni (68' Fileni).

A disposizione: Bianchino.

Allenatore: Carletti

Arbitro: Martino di Savona