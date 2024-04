Calcio, buoni risultati per i 2016 del Vado al torneo di Covo

Bella esperienza per i bimbi della Leva 2016 del Vado FC al torneo di Covo in provincia di Bergamo dove hanno affrontato i pari età della Juventus, dell'Atalanta, del Padova e i padroni di casa della Juventina Covo.

I piccoli rossoblù, diretti in panchina da Mister Giovanni Maida e accompagnati dalla Dirigente Ana Devodier, si sono ben comportati passando addirittura in vantaggio con l'Atalanta con un gol di Ismaele Barbieri e poi perdendo di misura dopo aver sfiorato più volte il pareggio.

Nella seconda partita, contro il Padova, i giovani rossoblù hanno vinto 3-1 con reti di Barbieri, Donea e Preci.

Troppo forte invece la Juventus che ha fatto vedere più individualità e geometrie di gioco.

Nell'ultima partita contro i padroni di casa della Juventina Covo, più grandi di un anno, i rossoblù hanno pareggiato per 2-2 con reti di Devodier e di Barbieri.

Molto contento il responsabile della scuola calcio rossoblù Giancarlo Bossolino: "È stata sicuramente una bellissima esperienza per i nostri bimbi e per i genitori. È la seconda volta che veniamo invitati a questa bellissima manifestazione a cui partecipano squadre di valore assoluto. I bimbi si sono impegnati e hanno superato difficoltà che li faranno crescere per le prossime partite".

“I Primi Calci 2015, gruppo di circa 30 bimbi, hanno partecipato a molti tornei, vincendoli quasi tutti, in particolare quello di Andora dove in finale hanno sconfitto per 3-0 il Torino Calcio - ha continuato Bossolino proseguendo sulla stagione della Scuola Calcio vadese - I Piccoli Amici 2017/2018, circa 30 bimbi, stanno affrontando i primi tornei per continuare a divertirsi come è giusto alla loro età, imparando le prime regole dell’educazione sportiva e del gioco del calcio".

L'elenco dei partecipanti del torneo di Covo: Ciornei Eduard, Maselli Giacomo, Cavo Alessandro Devodier Christian, Donea William, Preci Davide, Locorotondo Samuele, Barbieri Ismaele. Mister Giovanni Maida, Dirigente Ana Devodier.