Calcio, Eccellenza. Bocciata la "moratoria" sulle retrocessioni. Il presidente Ivaldi. "Confermato il format, in due anni si torna al girone unico a 16 squadre"

Sembrava potesse prendere corpo la possibilità di una sorta di blocco delle retrocessioni dall'Eccellenza alla Promozione, nel caso qualcuna delle squadre liguri non riuscisse ad ottenere la salvezza in Serie D.

I playout, dopo le due retrocessioni dirette della prima fase, decreteranno i nomi di altre tre società che dovranno salutare il massimo campionato regionale, ma il numero potrebbe allargarsi di un'unità per ogni formazione che non riuscirà a mantenere il proprio posto in D.

Un quadro che, con le posizioni pericolanti di Imperia e Lavagnese, potrebbe condannare alla Promozione la metà esatta delle squadre partecipanti ai playout, addirittura cinque.

Più di una società ha chiesto una deroga al regolamento varato dal Comitato Regionale Ligure, ma, come conferma il presidente Giulio Ivaldi, la proposta è stata bocciata mercoledì scorso:

"Abbiamo avuto diverse richieste in tal senso, ma senza l'unanimità non ci è sembrato opportuno cambiare il format in corso. Il nostro obiettivo è di tornare già l'anno prossimo al girone unico a 18 squadre, per poi, tra due anni, riabbracciare il classico campionato a 16.

E' importante rialzare il livello del campionato, cosa che un numero inferiore di squadre può permettere di garantire.

Ieri la Lavagnese ha pareggiato con la Sanremese, mentre l'Imperia ha battuto il Derthona, sono convinto che fino alla fine potranno dire la loro per rimanere in Serie D".