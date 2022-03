Ginnastica. Il punto della Villanovese dopo la seconda prova di Lentate sul Seveso

Domenica 20 marzo seconda prova del Campionato nazionale di acrobatica Silver FGI a Lentate sul Seveso

Per la U.S. Villanovese debutto assoluto per la coppia L1 di Gloria Moreno e Giulia Venturi che, nonostante la grande emozione, eseguono il loro esercizio con precisione e simpatia ottenendo anche un buon punteggio.



Nella categoria L2 open Virginia Bruno e Sofia Stalla confermano quanto dimostrato nella 1* prova dì Albenga con una esecuzione convincente.

Prima pedana della stagione 21-22 anche per Allegra Foroni che con Sofia e Virginia forma un trio affiatato e promettente.



L’appuntamento per la 3 prova dì Campionato è a Loano il 3 aprile a cura della società blu arancio.

Il Presidente Fabio Bandini: “Siamo lieti dì ospitare la tappa conclusiva del campionato Silver e Gold dì questa spettacolare disciplina che la nostra associazione pratica fin dagli albori, grazie alla visione tecnica di Nadia Ferrando. Ringraziamo il Comune di Loano che ci ospiterà nella struttura del Palaguzzetti il 3 e il 23-24 aprile in occasione della 3 prova del campionato Gold. Entrambi gli eventi saranno aperti al pubblico, contingentato secondo le norme anti-COVID. Vi aspettiamo!”