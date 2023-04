Pallapugno: dalla Serie A alla C2, ecco i risultati dello scorso weekend

I risultati della terza giornata

del campionato di Serie A Banca d'Alba

Dopo la terza giornata si comincia a sgretolare il numero di squadre che guidano il campionato di Serie A Banca d'Alba: sono rimaste in due le squadre al comando a punteggio pieno e, dopo il prossimo turno, ne rimarrà soltanto una.

La Marchisio Nocciole Cortemilia e la Pallapugno Albeisa, prossime avversarie al Mermet di Alba nel scontro diretto tra le prime in classifica, restano imbattute con tre punti: i campioni d'Italia di Massimo Vacchetto hanno prepotentemente sconfitto 9-1 la Virtus Langhe di Davide Barroero, mentre agli albesi di Paolo Vacchetto è riuscito il colpaccio di espugnare in rimonta lo sferisterio di Dolcedo, battendo 8-9 l'Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Federico Raviola. I liguri vengono cosi agganciati a quota due punti dall'Araldica Castagnole Lanze di Enrico Parussa, grazie al 9-7 del "Remo Gianuzzi" inflitto alla Bfm Macchine Agricole Canalese dell'ex Cristian Gatto.

Primo punto stagionale per Bormidese e Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva: la formazione ligure di Davide Dutto viola l'ostico campo di Cuneo, battendo 6-9 l'Acqua San Bernardo Subalcuneo di Marco Battaglino, rimasta ultima in classifica a quota zero, mentre i cebani di Matteo Levratto s'impongono 9-4 con l'Acqua San Bernardo San Biagio di Andrea Pettavino.

Serie A Banca d'Alba - Terza giornata

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Pallapugno Albeisa 8-9

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Bormidese 6-9

Marchisio Nocciole Cortemilia-Virtus Langhe 9-1

Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva-Acqua San Bernardo San Biagio 9-4

Araldica Castagnole Lanze-Bfm Macchine Agricole Canalese 9-7

Classifica: Marchisio Nocciole Cortemilia e Pallapugno Albeisa 3; Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese e Araldica Castagnole Lanze 2; Bfm Macchine Agricole Canalese, Bormidese, Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva, Acqua San Bernardo San Biagio e Virtus Langhe 1; Acqua San Bernardo Subalcuneo 0.

Quarta giornata

Venerdì 28 aprile ore 20.30

a Dogliani: Virtus Langhe-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva

Sabato 29 aprile ore 20.30

a San Biagio Mondovì: Acqua San Bernardo San Biagio-Araldica Castagnole Lanze

Domenica 30 aprile ore 15

a Canale: Bfm Macchine Agricole Canalese-Acqua San Bernardo Subalcuneo

Domenica 30 aprile ore 16

a Bormida: Bormidese-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese

Lunedì 1° maggio ore 15

ad Alba: Pallapugno Albeisa-Marchisio Nocciole Cortemilia

I risultati della prima giornata della Serie B

Serie B - Prima giornata

Tealdo Scotta Alta Langa-Pieve di Teco 9-3

Castiati Neivese-Amici del Castello 9-6

Benese-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 2-9

Abrigo Banca d’Alba Ricca-Galvanotecnica Surrauto Monticellese 8-9

Prodeo-Speb 1-9

Bcc Pianfei Pro Paschese-Gottasecca 9-8

Classifica: Speb, Fbc Sabbiature Augusto Manzo, Tealdo Scotta Alta Langa, Castiati Neivese e Galvanotecnica Surrauto Monticellese e Bcc Pianfei Pro Paschese 1; Gottasecca, Abrigo Banca d'Alba Ricca, Amici del Castello, Pieve di Teco, Benese e Prodeo 0.

Seconda giornata

Venerdì 28 aprile ore 20.30

a Monticello d'Alba: Galvanotecnica Surrauto Monticellese-Tealdo Scotta Alta Langa

Sabato 29 aprile ore 14.30

a Santo Stefano Belbo: Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Abrigo Banca d’Alba Ricca

Sabato 29 aprile ore 15

a Diano Castello: Amici del Castello-Prodeo

Domenica 30 aprile ore 15

a Gottasecca: Gottasecca-Benese

a San Rocco Bernezzo: Speb-Bcc Pianfei Pro Paschese

a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Castiati Neivese

I risultati della prima giornata della Serie C1

Serie C1 - Prima giornata

Pieve di Teco-Officine Pesce Bubbio 9-8

Valle Bormida-Pallapugno Albeisa 9-5

Gottasecca-Merlese 9-5

Castiati Castagnole Lanze-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 3-9

Don Dagnino-Bormidese 9-5

Caraglio-Centro Incontri 9-0

Classifica: Caraglio, Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese, Don Dagnino, Gottasecca, Valle Bormida e Pieve di Teco 1; Officine Pesce Bubbio, Pallapugno Albeisa, Bormidese, Merlese, Castiati Castagnole Lanze e Centro Incontri 0.

Seconda giornata

Venerdì 28 aprile ore 20.30

ad Alba: Pallapugno Albeisa-Castiati Castagnole Lanze

Sabato 29 aprile ore 15

a Mondovì: Merlese-Valle Bormida

a Caraglio: Caraglio-Gottasecca

Sabato 29 aprile ore 20.30

a Dolcedo: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Pieve di Teco

Lunedì 1° maggio ore 16

ad Andora: Don Dagnino-Centro Incontri

Lunedì 1° maggio ore 20.30

a Bubbio: Officine Pesce Bubbio-Bormidese

I risultati della prima giornata della Serie C2