Vela: nel week end arrivano i Dinghy alla Marina di Varazze

Fascino d’altri tempi e meravigliose imbarcazioni in legno, che hanno molto da dire in termini di prestazioni e competizione, a Varazze nel weekend del 2 e 3 aprile 2022, per partecipare al “XXI Trofeo del Dinghy 12’Classic”, organizzato dal Varazze Club Nautico in collaborazione con l’AICD Sezione Dinghy 12’ Classico e la Marina di Varazze.

Possono partecipare gli equipaggi con tessera FIV in corso di validità comprese le prescrizioni sanitarie o, se stranieri, a un Club o ad altro ente affiliato e in regola con le prescrizioni dell’Autorità Velica Nazionale di appartenenza riconosciuta da World Sailing. Le Iscrizioni dovranno essere formalizzate entro e non oltre le ore 9:00 del 2 aprile 2022.

L’orario delle prove sarà comunicato sul sito ufficiale della manifestazione entro le ore 21.00 del 2 aprile.

Le imbarcazioni saranno ospitate presso la Marina di Varazze. Sarà riservata un’area di carico e scarico per le imbarcazioni come indicato sulla mappa. I carrelli saranno ospitati presso il molo di sopraflutto della Marina.

Le imbarcazioni saranno ospitate nella piazzetta Liliana Molin Pradel dove sarà predisposto lo scivolo di varo e alaggio. Saranno riservati parcheggi per le auto munite di pass presso il molo di sopraflutto. Eventuali barche appoggio potranno essere varate ed alate dallo scivolo presente sul molo di sottoflutto della Marina di Varazze.

Premiazione al termine dell’ultima prova in programma, nel rispetto del “Protocollo”. Saranno premiati:

a) - I primi 5 assoluti della classifica finale

b) - I primi 3 della classifica imbarcazioni veteran (1913-1975)

c) - I primi 3 della classifica imbarcazioni vintage (1976-1999)

d) - I primi 3 della classifica Master (età ≥ 65 anni);

e) - Il primo della classifica Supermaster (età ≥ 75 anni);

f) - Il primo equipaggio Legend (età ≥ 80 anni);

g) - La prima Lady

h) - Il primo equipaggio in doppio

«La Sezione Classici dell’Associazione Italiana Dinghy 12' si rivolge ad armatori e appassionati del Dinghy 12’ classico. Il Dinghy pensato e disegnato da George Cockshott nel 1913 che in Italia e in Europa ha conosciuto una diffusione notevole per merito della sua versatilità e della sua attitudine ad essere barca di iniziazione alla vela come barca per esperti regatanti. Il suo armo alla portoghese è un unicum nel campo velico e la sua conduzione è molto tecnica ma anche molto sicura. Di recente sono approdati al Dinghy 12' grandi nomi della vela italiana ed internazionale.»

