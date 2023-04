Len Euro Cup. Testa sgombra e cuore caldo per Andrea Patchaliev: "La gara di andata è alle spalle, siamo focalizzati su gioco e intensità" (VIDEO)

Andrea Patchaliev ha firmato una delle reti della Rari Nantes Savona nella finale di andata della Len Euro Cup contro il Vasas, un buon biglietto da visita - come del resto la prova corale del team guidato da Alberto Angelini - in vista del ritorno di sabato prossimo alla "Komjádi" di Budapest.

"C'è un po' di rammarico per l'8-8 dell'andata, potevamo anche vincere, però d'altra parte abbiamo fatto vedere al Vasas che ci siamo e possiamo vincere - ha dichiarato l'attaccante classe 2002 - penso che li abbiamo messi in difficoltà quindi il ritorno sarà un'altra partita".

Quel che è certo è che la finale in terra ungherese è un appuntamento con la storia per i biancorossi: "È un traguardo storico - osserva ancora Patchaliev - noi ce la metteremo tutta e cercheremo in ogni modo di vincere".