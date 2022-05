Calcio, domenica da urlo in Seconda Categoria: stasera la finalissima playoff Spotornese-Priamar

Sarà un "Ruffinengo" vestito a festa quello che stasera (fischio d'inizio ore 20.00) ospiterà l'ultimo atto dei playoff del girone B di Seconda Categoria.

Spotornese-Priamar promette infatti spettacolo dentro e fuori dal rettangolo verde, con i "Drunkers" pronti ad invadere le tribune dell'impianto savonese per trascinare ancora una volta i ragazzi di Calcagno. Occhio però alla squadra di mister Alessio Bresci, capace di rimontare il Borgio Verezzi in una semifinale a dir poco combattuta e con alcuni elementi di assoluto valore in grado di poter indirizzare la gara sui binari savonesi. In caso di parità al 90' si andrà ai supplementari, ma niente rigori con il segno X anche al 120': guadagnerebbe la Spotornese, meglio piazzata nella regular season, la pole position per un probabile salto in Prima Categoria.

Nel girone A ieri si è giocato nel frattempo il recupero tra San Bartolomeo Cervo e Nuova Sanstevese. Vittoria per 7-4 a favore dei padroni di casa.

