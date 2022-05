Nel giorno del primo anniversario della tragica morte di Marco Parascosso, mister Ermanno Frumento, tecnico della Veloce, ha voluto ricordare l'attaccante scomparso il 5 maggio del 2021.

"E' passato un anno ma il ricordo di Marco è rimasto intatto.

Nessuno di noi dimenticherà la sua grande passione per il calcio e il suo ineguagliabile sorriso.

Il tempo passerà ma un pensiero per Marco non verrà mai meno in tutti noi".