Dopo la sosta per l'esordio della Nazionale di mister Spalletti all'Europeo, il Terzo Trofeo Città di Albenga è pronto a ripartire in grande stile.

Questa serata saranno come sempre tre le gare in programma.



Si parte alle 20:30 con Hair Style Accademy / Inso Impianti - Interno Uno, a seguire alle 21:30 Autemolizione Metalcar - Ferrando Flor / Brezza. Completa il programma alle 22:30 Impresa Edile Landi - U Furnu.