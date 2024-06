Calcio. La Cairese vince anche a Terni, i gialloblu salgono in Serie D

TERNI FC - CAIRESE 0-2 (29' Hernandez, 47' Turone)

50' FINISCE QUA! LA CAIRESE VINCE 2-0 A TERNI ED E' IN SERIE D

47' un cambio per parte, Valerio per Pacilli e Bogarin per Sassari

45' Rosso anche per Romeo, Terni in 9

44' Boschetto regala la passerella a Silvestri, entra Delishi

40' ancora cinque minuti e la Cairese sarà in Serie D

38' Lora Almonte subentra a Tozzi Borsoi

36' angolo per la Cairese battuto da Silvestri (il migliore dei suoi), Facello sfiora di testa il tris

33' Sogno esce tra gli applausi dei sostenitori gialloblu, spazio a Chiarlone

28' Basso non sbaglia il tempo dell'uscita, angolo per il Terni, ma il match si sta trascinando verso il 90'

22' Rischia Sogno su Pacilli, ammonito dopo lo screzio con Pacilli, cartellino anche per Tozzi Borsoi

18' TERNI IN 10! ESPULSO DIANDA! Pestone a Gabriel Graziani, provvedimento inevitabile

14' Problemi per Hernandez, entra Lazzaretti

13' Tozzi Borsoi, annullato da Gargiulo fino a questo momento, colpisce di testa, poca coordinazione e pallone inevitabilmente alto

11' tiraccio di De Sagastizabal, Basso però è a terra con i crampi

10' Terni Fc non pervenuto ad ora, umbri sovrastati in questi primi 55 minuti

4' la Cairese non rinuncia ad attaccare, il destro di Silvestri si abbassa all'ultimo, ma non a sufficienza per trovare lo specchio di Cunzi

2' sono iniziati gli ultimi 45 minuti stagionali della Cairese, poi sarà Serie D

1' si riparte

SECONDO TEMPO

51' Si chiude il primo tempo, prestazione sontuosa fino a questo momento per la squadra di Boschetto

50' ultimo minuto di recupero, De Sagastizabal viene murato da Basso in piena area.

47' Iniziativa di Sogno a destra, tocco di Facello deviato che chiama Cunzi alla paratissima. Il pallone non sembra essere entrato, risolve i dubbi Turone spingendo la sfera oltre la linea

47' IL RADDOPPIO DELLA CAIRESE! TURONE!

43' rischio per la difesa della Cairese sulla punizione di Bagnato, il pallone si impenna filo alla spaccata di Dianda, sfera di poco sul fondo

42' problemi per Anselmo, al suo posto Lorenzo Facello

37' il primo tiro del Terni arriva al 37', mancino alle stelle di Flavioni

37' Silvestri in scivolata su Tozzi Borsoi, il centrocampista arpiona la palla, ma il direttore.di gara chiama il fallo

34' Nel Terni esce Dida, entra De Sagastizabal

33' Gran Cairese in questa fase, Silvestri sontuoso in questa prima mezz'ora, mancino sul primo palo bloccato da Cunzi in due tempi

32' la Cairese può anche permettersi di subire due reti per salire comunque in Serie D

30' Gran punizione di Silvestri, Sogno smarcato chiama Cunzi al miracolo, Hernandez è il più lesto a depositare in porta

29' LA CAIRESE E' IN VANTAGGIO! 1-0! TAP IN DI HERNANDEZ!

26' tra i cattivi anche Bagnato, giallo

24' grande lancio di Silvestri per Hernandez, l'attaccante controlla di petto ma viene anticipato dall'uscita di Cunzi

23' punizione dai 30 metri di Sogno, botta largamente sul fondo

20' ammonito anche Sassari

18' grande azione cucita a destra per la Cairese, Silvestri viene liberato al cross, Turone si inserisce ma viene chiuso da Cunzi

15' primo quarto d'ora in archivio, la prima temuta ondata dei rossoverdi di fatto non ha creato problemi a Basso

13' strappo di Turone, Pacilli lo trattiene, ammonizione inevitabile per il numero 10 di casa

9' doppio giallo, uno per Flavioni e uno per Silvestri, ferita per il giocatore ternano

7' a terra Gabriel Graziani, la tensione è tangibile (e comprensibile) vista la posta in palio

4' subito un accenno di rissa a centrocampo, clima caldo allo Strinati

2' subito chiamati al lavoro Cunzi e Basso, la prima iniziativa è gialloblu con il cross deviato di Anselmo

1' si parte!

PRIMO TEMPO

TERNI FC: Cunzi, Dianda, Flavioni, Gaggiotti, Dida, Romeo, Carletti, Bagnato, Tozzi Borsoi, Pacilli, Ronconi

A disposizione: Ambrogi, Valerio, Leonardi, Proietti, Fabris, Pucci, Pescicani, Lora, De Sagastizabal

Allenatore: Borrello

CAIRESE: Basso, Garbarino, Anselmo, Boveri, Gargiulo, G. Graziani, Sassari, Turone, Sogno, Silvestri, Hernandez

A disposizione: Scalvini, La Rosa, Gjataj, Lazzaretti, Facello, Bogarin, Chiarlone, Delishi, Sow.

Allenatore: Boschetto