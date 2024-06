Calcio, Imperia. Matthew Scuffi pronto a entrare nella dirigenza nerazzurra, summit con mister Buttu e segno di vittoria

Due indizi fanno una prova? Nel calcio spesse volte sì.

L'ex presidente del Vadino, Matthew Scuffi ha postato poco fa una foto con il simbolo della vittoria insieme a mister Pietro Buttu, a confermare l'ormai imminente ingresso nella dirigenza dell'Imperia con il ruolo di direttore generale.

Ieri il neodirigente nerazzurro e il tecnico ingauno, reduce dalla vittoria del campionato di Eccellenza, sono stati intravisti in un bar di Albenga e ovviamente il tema trattato non poteva che essere l'eventuale riconferma sulla panchina del "Ciccione" anche per il prossimo anno.

Ufficialità al riguardo non ne sono ancora emerse, ma lo scatto postato su Instagram sembra lasciar spazio a ben poche interpretazioni...