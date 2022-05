Calcio. Prima Categoria. Playoff, playout e titolo regionale, programma ricchissimo fino a tarda serata: il clou è la finale tra Pontelungo e Aurora (ore 20.00)

Dopo due anni di stop dovuti al Covid, la Prima Categoria ritrova la sua lunga appendice post regular season. Tra playoff, playout e titolo regionale si andrà avanti fino ai primi di giugno, con un menù ricchissimo e tante partite di cartello.

Si parte già questa domenica, che vedrà in campo numerose squadre dei due gironi ponentini: grande attesa per la finale in programma alle 20:00 (webcronaca sul nostro sito) allo stadio "Annibale Riva", dove Pontelungo e Aurora andranno a caccia della qualificazione alla fase regionale dei playoff.

Stesso obiettivo anche per il Savona, in campo mercoledì a Quiliano ma ancora in attesa di conoscere l'avversaria, che uscirà fuori dalla sfida odierna tra Campese e San Cipriano (il via alle ore 15.00).

Missione salvezza invece per Altarese e Carlin's Boys (in campo al "Corrent", sempre alle 15.00, webcronaca su Svsport.it), che cercheranno di chiudere il discorso già oggi senza dover attendere il doppio confronto con l'Oneglia.

In tutte e tre le sfide citate, padroni di casa con a disposizione due risultati su tre nell'arco dei 120 minuti. Non sono infatti previsti calci di rigore in caso di parità anche dopo i supplementari: sarebbero decretate vincitrici Pontelungo, Campese e Altarese in quanto meglio posizionate al termine della regular season.

A chiudere il programma e la giornata il primo turno del mini torneo che mette il palio il titolo regionale di Prima Categoria: alle 18.00 il via di Carcarese-Sampierdarenese con racconto minuto per minuto sulle pagine del nostro quotidiano (a riposo il San Desiderio), mentre già in mattinata (ore 11.30) scenderanno in campo Caperanese e Marolacquasanta.