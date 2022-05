Pallapugno: tutti i risultati del fine settimana dalla Serie A al Settore Giovanile

Nell'attesa del primo turno infrasettimanale, in programma da lunedì 16 a mercoledì 18 maggio, si è chiusa ieri sera (sabato) la sesta giornata del campionato di Serie A Banca d'Alba-Egea con una sola formazione al comando. È la Nocciole Marchisio Cortemilia di Massimo Vacchetto, che ha conquistato il quinto punto espugnando lo sferisterio di Dolcedo, battendo 3-9 la Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Federico Raviola.

Il gruppo delle dirette inseguitrici è formato da tre squadre: FBC Sabbiatura e Verniciatura Augusto Manzo, Virtus Langhe e Araldica Castagnole Lanze. La quadretta di Santo Stefano Belbo, capitanata da Enrico Parussa, si è imposta 4-9, a Canale, con la Roero Isolamenti Canalese di Marco Battaglino, mentre tre la Virtus Langhe di Paolo Vacchetto ha vinto 9-2 sul proprio sferisterio di Dogliani con la Pallapugno Albeisa di Bruno Campagno, non ancora in condizione dopo l'infortunio. Quarto punto anche per gli astigiani di Cristian Gatto, grazie alla vittoriosa trasferta di Mondovì, in cui hanno superato 4-9 la Alusic Merlese di Gilberto Torino. Infine, secondo successo stagionale per la matricola Bormidese di Davide Dutto, che ha superato 9-6 l'Acqua San Bernardo Subalcuneo di Andrea Daziano.

Classifica : Nocciole Marchisio Cortemilia 5, FBC Sabbiatura e Verniciatura Augusto Manzo, Virtus Langhe, Virtus Langhe e Araldica Castagnole Lanze 4, Acqua San Bernardo Subalcuneo e Roero Isolamenti Canalese 3, Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese, Bormidese e Alusic Merlese 2, Pallapugno Albeisa 1.



Serie A Banca d'Alba-Egea - Sesta giornata

Alusic Merlese-Araldica Castagnole Lanze 4-9

Roero Isolamenti Canalese-FBC Sabbiatura e Verniciatura Augusto Manzo 4-9

Bormidese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-6

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Nocciole Marchisio Cortemilia 3-9

Virtus Langhe-Pallapugno Albeisa 9-2



CLASSIFICA e PROSSIME GARE

PALLAPUGNO I risultati della quarta giornata di SERIE B

Serie B - Quarta giornata

Benese-Peq Agri Don Dagnino 9-4

Acqua San Bernardo San Biagio-Scotta Centro Incontri 9-2

Abrigo Albagrafica Ricca-Galvanotecnica Surrauto Monticellese 9-0 forfait medico

Srt Progetti Ceva-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-3

Speb-Morando Neivese 9-0

Domenica 15 maggio ore 15

a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Tealdo Scotta Alta Langa

Serie B - recupero terza giornata

Martedì 17 maggio ore 20.30

a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Speb



CLASSIFICA e PROSSIME GARE

PALLAPUGNO I risultati della quarta giornata di SERIE C1

Serie C1 - Quarta giornata

Imperiese-Canalese 9-1

Pallapugno Albeisa-Amici del Castello 9-7

Pieve di Teco-Castiati Assicurazioni Castagnole 9-5

Bormidese-Taggese 6-9

Domenica 15 maggio ore 15

a Gottasecca: Gottasecca-Valle Bormida

Lunedì 16 maggio ore 20.30

a Bubbio: Bubbio-Cortemilia



CLASSIFICA e PROSSIME GARE

PALLAPUGNO I risultati della terza giornata di SERIE C2

Serie C2 Girone A - Terza giornata

Neivese-Subalcuneo 3-9

Merlese-Caraglio 9-6

Domenica 15 maggio ore 15.30

a Imperia: San Leonardo-Don Dagnino B

Lunedì 16 maggio ore 20.30

a Chiusavecchia: Prodeo-Ceva

Riposa: Augusto Manzo A

Serie C2 Girone A - Recupero seconda giornata

Subalcuneo-Prodeo 9-3



CLASSIFICA e PROSSIME GARE



Serie C2 Girone B - Terza giornata

Peveragno-Murialdo 9-0

Augusto Manzo B-Bormidese 4-9

Lunedì 16 maggio ore 20.30

a Monticello d'Alba: Monticellese-Pro Paschese

ad Andora: Don Dagnino A-Speb

a Ricca: Ricca-Gottasecca



CLASSIFICA e PROSSIME GARE

PALLAPUGNO I risultati della terza giornata di UNDER 21

Under 21 - Terza giornata

Speb-Benese 7-9

Domenica 15 maggio ore 15.30

a Bormida: Bormidese-Virtus Langhe B

Domenica 15 maggio ore 18

a Dogliani: Virtus Langhe A-Peveragno

Lunedì 16 maggio ore 20

a Canale: Canalese-Pro Paschese B

Riposa: Pro Paschese A

Under 21 - Recupero seconda giornata

a Peveragno: Peveragno-Canalese 0-9



CLASSIFICA e PROSSIME GARE

PALLAPUGNO I risultati della prima giornata di ALLIEVI