Giudice Sportivo, Promozione. Le sanzioni per playoff, playout e titolo regionale

GARE PLAY OFF PROMOZIONE
GARE DEL 30/ 4/2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
I AMMONIZIONE
DIFFIDA
POGGI GIANLUCA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
BOERO TOMMASO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
A seguito di un contrasto, mentre il gioco era in svolgimento e con lapalla distante, colpiva con la mano aperta il volto di un avversario, senza conseguenze lesive
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FASSONE MARCO (VALLESCRIVIA 2018)
Infrazione rilevata da parte di un AA.
MORANDO SAMUEL (VALLESCRIVIA 2018)
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
ALLOCCA GIACOMO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
BAGLIANO LEONARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
LOREFICE RICCARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
CARDINI ANDREA (VALLESCRIVIA 2018)
FILIPPONE TOMMASO (VALLESCRIVIA 2018)
TAVELLA LUIGI ROMOLO (VALLESCRIVIA 2018)
GARE PLAY OUT PROMOZIONE
GARE DEL 30/ 4/2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
BELATTI FABIO (CADIMARE CALCIO)
CONTI NICOLO (CADIMARE CALCIO)
DESOGUS DIEGO (CADIMARE CALCIO)
DI VITTORIO ALESSIO (CADIMARE CALCIO)
DIELI AARON (CADIMARE CALCIO)
VIGIANI MATTIA (CADIMARE CALCIO)
NANIA DANIELE (CAMPESE F.B.C.)
SALICE GIACOMO (CAMPESE F.B.C.)
PORQUEDDU MARCO (MAROLACQUASANTA)
TARTARINI MATTIA (MAROLACQUASANTA)
BESTAGNO RICCARDO (OSPEDALETTI CALCIO)
CASSINI VALENTINO (OSPEDALETTI CALCIO)
GAGLIARDI CESARE (OSPEDALETTI CALCIO)
SAIH MOUNIR (OSPEDALETTI CALCIO)
SIBERIE RICHMAR SIMON SABINO (OSPEDALETTI CALCIO)
TITOLO REGIONALE
GARE DEL 30/ 4/2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
AMMONIZIONE (VI INFR)
FOPPIANO MAURO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
AMMONIZIONE (I INFR)
AVELLANO ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FOPPIANO ALESSANDRO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
AMMONIZIONE (XI INFR)
INSOLITO GIANMARCO (PIETRA LIGURE 1956)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
PUDDU GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)
AMMONIZIONE (VII INFR)
CORSINI ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
MONTICONE ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
PILI FILIPPO (PIETRA LIGURE 1956)
AMMONIZIONE (VI INFR)
MEHMETAJ DENIS (PIETRA LIGURE 1956)