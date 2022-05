Il Sup Team Savona arriva in Austria grazie a Sara Oddera e Paolo Nardini

Lo scorso fine settimana si è tenuta in Austria e precisamente a Villach una gara fantastica di Stand Up Paddle (SUP) del circuito “SUP Alps Trophy” denominata “The Lake Rocks Sup Festival” guidata e condotta magistralmente dai race director Rudy van Haven e Gerd Weisner.

Due giornate meravigliose all'insegna dello sport e dell'amicizia.

Non è mancata la fase agonistica che ha visto combattere una long distance di 12 km ed una technical race da una schiera di atleti per lo più medagliati agli scorsi mondiali ICF in Ungheria.

La nostra Sara Oddera ha portato a casa un quarto posto overall femminile ( primo posto master 50+) ed un ottavo posto nella finale tecnica condizionato da una prima boa affollata.

Per Paolo Nardini un onorevole 47simo posto overall e una eliminazione ai quarti di finale nella gara tecnica.

La location della gara fantastica e resta soltanto un arrivederci a presto, queste sono le manifestazioni che fanno bene al cuore e agli atleti dove si è respirato un clima all'insegna del divertimento e dello sport ben tenendo in considerazione le nuove leve giovanili.