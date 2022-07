Calcio, Imperia: margine ridotto per la risalita in Serie D, oggi parte il ritiro a Ormea

Si allontana il sogno Serie D per l’Imperia. LND ha pubblicato le graduatorie per il ripescaggio e la società neroazzurra risultato sesta - con 26 punti - nella seconda graduatoria che include tutte le squadre che hanno perso i play-out o retrocesse per un distacco maggiore di 8 punti dalla zona salvezza, come accaduto proprio ai liguri.

Secondo regolamento però la priorità andrà ai club (10 in tutto) che sono usciti sconfitti dagli spareggi-promozione tra le squadre di Eccellenza(facenti parte della prima graduatoria) e dalla graduatoria appositamente stilata dal Dipartimento Interregionale, in via prioritaria, fra le Società perdenti le gare di play-out.

Stando ai numeri l’Imperia precede le altre due formazioni incontrate nel girone A della scorsa stagione: Ticino è ottava con 23 punti. Mentre la Lavagnese ha quoziente di 43, dunque piuttosto alto, ma è nell’ultima graduatoria (la terza) che include le formazioni direttamente retrocesse.

Dunque la prospettiva più realistica per la società di Piazza d’Armi appare quella dell’Eccellenza, anche se fino all’ufficialità dei girone LND ad agosto tutto rimarrà ancora aperto. Sarebbe un campionato agguerrito, tra i più avvincenti degli ultimi anni, che tornerà al formato a 18 squadre: con la Lavagnese dei confermati Avellino e Lombardi ed il nuovo arrivato Berardi poi l’ Albenga del vulcanico neo-presidente Marinelli e ancora il Taggia finalista agli ultimi play-off, Cairese e Genova Calcio tanto per citarne alcune e sottolineare come i progetti di immediata risalita sarebbero piuttosto complicati.

Un primo assaggio si avrà con la Coppa Italia: il prossimo 21 agosto si sfideranno Imperia ed Albenga, nel derby ponentino e partita nella partita per mister Lupo ed i fedelissimi che lo hanno seguito dal ‘Riva’. La terza componente del gruppo A sarà il Taggia, dell’ex Matteo Martelli. I neroazzurri cominceranno a preparare l'appuntamento da oggi quando la rosa e lo staff si trasferiranno ad Ormea per il ritiro.

Sul fronte mercato, l’Imperia si è assicurata il giovane esterno Alex Paraschiva che, con Fatnassi e Jebbar, completerà un terzetto di classe 2004 davvero interessante. Sembrano essersi arenate le trattative che porterebbero ad Imperia il trequartista Murgia e l’attaccante Aloia: l’Eccellenza chiuderebbe definitivamente le porte al loro arrivo.