E' bastato un gol per tempo alla Campese per battere la Bolzanetese nel recupero della 9° giornata e tornare in corsa per il primo posto in classifica.

A realizzare i gol dei verdi sono stati Meazzi, poco dopo la mezz'ora del primo tempo e bomber Criscuolo, al quarto d'ora della ripresa.

I verdi salgono quindi a 47, portandosi a tre lunghezze dal Savona, la Bolzanetese perde invece l'ultimo treno playoff, rimanendo a -8 dal Multedo.