Calciomercato, Albenga. I gemelli si riuniscono, ha firmato anche Gabriel Graziani

Il comunicato:

Con estrema soddisfazione, l’A.S.D. ALBENGA 1928 è lieta di annunciare il tesseramento di Gabriel Graziani per la stagione 2022/2023, e sarà così a disposizione di mister Pietro Buttu.

Il talentuoso centrocampista ingauno, classe 2004, è ufficialmente ancora con noi!

Dopo una lunga trattativa ed un paio di giorni in prova con il Casale F.B.C., grazie al tempestivo e risolutivo intervento del presidente Marinelli come ultimo regalo per la piazza, il ragazzo, così come già il gemello Thomas, ha deciso di proseguire il suo percorso di crescita in maglia bianconera.

Il presidente Marinelli e tutta la società lo ringraziano per la scelta fatta.