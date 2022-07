Calciomercato. La Carcarese continua a spingere sulla linea verde, il parco portieri si arricchisce con Tommaso Delfino

Non si ferma il calciomercato della Carcarese che annuncia un altro acquisto, si tratta sempre di un under, ovvero il leva 2003 Tommaso Delfino.

Cresciuto nel settore giovanile di Albissola e Cairese, il portiere arriva a Celle nel 2020 e milita un anno nella Juniores, prima di esordire in Promozione con la prima squadra, dove la scorsa stagione ha collezionato 17 presenze.

“Non vedo l’ora di scendere in campo e vestire la maglia della Carcarese – commenta Delfino - spero che il prossimo sia un anno ricco di soddisfazioni. Sono molto felice di essere qui, soprattutto perché ho un compagno di reparto come Luca Giribaldi, un ottimo portiere da cui potrò imparare moltissimo”.

"Tommaso è un giovane promettente – afferma il direttore sportivo Edoardo Gandolfo -, lo scorso anno a Celle è riuscito a maturare esperienze importanti nel campionato di Promozione che gli saranno utili in questa stagione. Sicuramente condividere il reparto con un portiere come Giribaldi potrà essere per lui motivo di enorme crescita".