Calcio, Prima Categoria B. Masone e Olimpic tentano il sorpasso sul Savona, alle 14:30 i due anticipi del sabato

Si profila particolarmente scarno il pomeriggio in Prima Categoria, almeno per il numero delle partite, non tanto per le protagoniste.

Masone e Olimpic tenteranno il sorpasso sul Savona, ospitando rispettivamente alle 14:30 l'Olimpic e il Masone.

In caso di risultato positivo la pressione non solo salirebbe solo sui biancoblu, ma anche sul Multedo, a causa del gap che potrebbe escludere la quinta classificata dalla corsa ai playoff.

Tutto però verterà dai risultati di oggi pomeriggio e, ovviamente, anche dalle gare che si disputeranno domani.