Calciomercato. L'ex Albenga Anich sale in Serie D. La stellina australiana giocherà nella Fezzanese

Joel Anich ha rappresentato con ogni probabilità una delle più belle sorprese nella passata stagione dell'Albenga.

La mezz'ala australiana a un rendimento in campo sempre di buon livello, ha abbinato anche un approccio all'attività calcistica sempre professionale e un'educazione impeccabile.

Tutte qualità utili per emergere a livello calcistico, tanto che la chiamata in Serie D da parte della neopromossa Fezzanese non è apparsa affatto casuale.

“Sono veramente felice di far parte della Fezzanese - ha dichiarato Anich ai canali del club levantino - società che fin dal primo momento mi è sembrata ben organizzata e soprattutto desiderosa di fare bene nel prossimo campionato di Serie D. Arrivo in maglia verde con forti emozione e grande determinazione per dare il mio contributo. Obiettivo personale? Nessun obiettivo personale. Lavorerò per il bene della squadra”