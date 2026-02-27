Giudice Sportivo | Tutti i provvedimenti in Seconda Categoria, si arriva fino a quattro giornate

SECONDA CATEGORIA IMPERIA
GARE DEL 18/ 2/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
GALVAN GABRIELE (BORGHETTO 1968)
PETRULLA MATTIA (REAL SANTO STEFANO CALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
KODRA FRANKLIN (REAL SANTO STEFANO CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
CASTAGNA LORENZO (REAL SANTO STEFANO CALCIO)
GARE DEL 21/ 2/2026
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
DAGOSTINO SIMONE (RIVA LIGURE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
RAVIOLA ALESSANDRO (CAMPOROSSO)
AMMONIZIONE (II INFR)
IANNELLO THOMAS (CAMPOROSSO)
MONDELLI GREGORIO (RIVA LIGURE)
AMMONIZIONE (I INFR)
CONSALVO EMILIO (CAMPOROSSO)
GARE DEL 22/ 2/2026
ALLENATORI
AMMONIZIONE (II INFR)
PIAZZA ANDREA (BORGHETTO 1968)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
EL MATLINI ASSADIQ (POLISPORTIVA SANREMO 2000)
Per condotta violenta nei confronti di un avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DE SOUZA BARRETO GEOVANE JUNIO (BORGHETTO 1968)
FIDANZA FRANCESCO (CARLINS BOYS A.S.D.)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (VIII INFR)
VALENZISE TOMMASO (CARLINS BOYS A.S.D.)
AMMONIZIONE (VII INFR)
SABA MATTEO (ARGENTINA ARMA)
AMMONIZIONE (II INFR)
TALLADIRA IACOPO (GOLFO DIANESE 1923)
METALLA ENIO (ONEGLIA CALCIO)
BAGHTOUL OTHMANE (POLISPORTIVA SANREMO 2000)
ROMDHANE MOHAMED (POLISPORTIVA SANREMO 2000)
SABRE YASSIN (POLISPORTIVA SANREMO 2000)
URUCI ERJON (VILLANOVESE A.S.D.)
AMMONIZIONE (I INFR)
ORENGO ALESSIO (ARGENTINA ARMA)
CARTA LUCA (BORGHETTO 1968)
STRANGES ANDREA (BORGHETTO 1968)
CAMPAGNANI ALESSIO (CARLINS BOYS A.S.D.)
FOMBA SIDIKI (ONEGLIA CALCIO)
CALLEJAS BARBOSA ARNULFO ARTURO (SAN BARTOLOMEO CERVO)
GARE DEL 25/ 2/2026
ALLENATORI
AMMONIZIONE (III INFR)
PIAZZA ANDREA (BORGHETTO 1968)
SECONDA CATEGORIA SAVONA
GARE DEL 15/ 2/2026
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
POGGI FEDERICO (PLODIO 1997)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (VI INFR)
TOSCANO LORENZO (BARDINETO)
AMMONIZIONE (III INFR)
CONCAS MICHAEL (PLODIO 1997)
AMMONIZIONE (II INFR)
RISSO DANIELE (BARDINETO)
VIGANO LORENZO (BARDINETO)
AMMONIZIONE (I INFR)
SIMONASSI ALBERTO (BARDINETO)
GARE DEL 21/ 2/2026
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
OGICI ALESSIO (CARCARESE)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
BRIANO LORENZO (MALLARE)
AMMONIZIONE (II INFR)
MAGGIONI GABRIELE (CARCARESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
BRIANO GIACOMO (CARCARESE)
CASTELLANO ZACCARIA (CARCARESE)
GARE DEL 22/ 2/2026
DIRIGENTI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
MUSSO FABIO (SASSELLO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
ROSATI DANIELE (MURIALDO)
Espulso per doppia ammonizione; dopo la notifica della sanzione insultava gravemente il DG, formava con altri compagni di squadra un cappanello fuori dal campo ed insultava gravemente l'arbitro per tutta la durata dell'incontro.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
ICARDO ANDREA (MURIALDO)
Dalla panchina insultava il DG, schernendolo anche dopo l'espulsione. Faceva cappannello con altri giocatori fuori dal campo e continuava ad insultare il DG che a fine dell'incontro minacciava gravemente.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BUSCAGLIA STEFANO (MURIALDO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GALLIZIO ZACCARIA (MURIALDO)
GALATINI FABIO (SASSELLO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
LOI RICCARDO (MURIALDO)
GILARDO MATTEO (SASSELLO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PIAZZAI GABRIELE (BARDINETO)
TORRENGO ANDREA (BARDINETO)
BOUDALI ILYASS (PALLARE CALCIO)
CLEMENTE NICHOLAS (PLODIO 1997)
VALLARINO MORENO (SASSELLO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
PESCIO MATTEO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
AMMONIZIONE (III INFR)
COZMA ROBERT MARIAN (MURIALDO)
AMMONIZIONE (II INFR)
D ELIA LUIGI (BARDINETO)
LYSAGORSKI BENEDYKT WIKTOR (GIUSVALLA F.C.)
DECERCHI WERNER FEDERICO (MURIALDO)
ESPOSITO TOMMASO (MURIALDO)
AMATO LUCA (PALLARE CALCIO)
DIAMANTI GIACOMO (PLODIO 1997)
BASSO LORENZO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
AMMONIZIONE (I INFR)
OLIVERA TALAVERA ALBERTO DAVID (BARDINETO)
BUSCAGLIA STEFANO (MURIALDO)
DECASTELLI ALESSANDRO (MURIALDO)
ICARDO NICOLO (MURIALDO)
NOT JACOPO (MURIALDO)
GOMES DE PINA ALBERTO ALADJE (PALLARE CALCIO)
SCHETTINI KRISTIAN (PLODIO 1997)
ALVARADO CAICEDO JEAN PIERRE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
CAMBONE JACOPO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)