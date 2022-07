Calcio. E' arrivato l'esordio in Conference League per Samuele Caruso: "Esperienza speciale. Il mercato? Ci sono offerte, ma voglio ponderare le mie scelte"

Il rientro in Liguria è avvenuto mercoledi sera, a sigillare un'avventura che comunque rimarrà indelebile nella memoria di Samuele Caruso.

L'attaccante valbormidese, nell'ultima stagione al Mallare, ha fatto parte infatti dell'organico de "La Fiorita" , la formazione sanmarinese chiamata a concorrere per i turni preliminari di Conference League,

Visto il gap tra i monte ingaggi era però difficile per la squadra fare di meglio.

Nel ritorno ero pronto ad entrare al 57°, quando Romagna è stato espulso. Il mister è passato al 5-3-1, inserendo due terzini per limitare i danni, così ho dovuto attendere praticamente fino al termine del match per siglare il mio esordio.

Resta però il ricordo di un'esperienza incredibile: per un giocatore abituato all'ambiente dilettantistico frequentare le realtà che militano nelle competizioni europee è a dir poco formativo.

La preparazione ai match, le strutture, gli alberghi: ogni aspetto è studiato nei minimi dettagli. Per me è stato come un sogno che si è avverato, ripensando anche con emozione alla figura di mio padre.