La nota del club matuziano:

La Sanremese Calcio comunica che in data odierna è stato raggiunto l’accordo consensuale per la rescissione del contratto con Mister Alessandro Lupo, che non sarà più l’allenatore della leva 2009 e collaboratore per la leva 2013.

La Società comunicherà a breve chi saranno i sostituti per proseguire il percorso sportivo con determinazione ed ambizione.

A mister Lupo vanno i nostri ringraziamenti per il lavoro svolto e gli si augura un futuro pieno di soddisfazioni.