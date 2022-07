Calcio, Seconda Categoria. Si ferma dopo un anno la corsa dei White Rabbit, ecco le squadre ad oggi iscritte nel ponente ligure

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria ai sensi dell’art. 32/6 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ha provveduto, nella riunione del 28.07.2022, a determinare quanto di seguito in relazione ai Campionati in calce.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Società in organico alle Delegazioni Provinciali di Imperia e Savona Il Consiglio Direttivo ha ratificato le iscrizioni delle sotto indicate Società:

1. BORGHETTO 1968

2. BORGIO VEREZZI

3. CARLIN’S BOYS

4. CENGIO

5. CISANO

6. DEGO CALCIO

7. NUOVA SANSTEVESE

8. PALLARE CALCIO

9. POLISPORTIVA SANREMO 2000

10. RIVA LIGURE

11. ROCCHETTESE

12. SAN BARTOLOMEO CERVO

13. SASSELLO

14. VILLANOVESE A.S.D.

La Società White Rabbit United SSDRL non ha provveduto all’iscrizione al campionato di competenza; si rimanda al relativo paragrafo per i provvedimenti del caso. In relazione alla composizione dei gironi il Consiglio Direttivo ha, inoltre, determinato di riservarsi la possibilità di verificare, alla chiusura delle iscrizioni al Campionato di Terza Categoria, l’organizzazione di due gironi di Seconda Categoria (“A” e “B”) nella zona del ponente ligure.