Pallacanestro Alassio, ben sedici appuntamenti cestistici durante l' ultima settimana

Dalla Prima squadra maschile in DR2 e quella Femminile in C, passando per le giovanili e il minibasket, ecco come sono andati i sedici appuntamenti della settimana gialloblu.



DR2 (nella foto): Vince e convince la Prima Squadra in trasferta a Pietra con 11 su 12 ragazzi a referto e il bellissimo ritorno di Yamaan. MAREMOLA 51-PONENTE 97



SERIE C FEMMINILE: Secondo successo consecutivo, pur con una prestazione fatta di alti e bassi, contro Sestri dove concediamo troppo in difesa. Andiamo a 10 punti in classifica e registriamo il primo canestro realizzato dall'Under 17 Gemma al debutto con le senior. PONENTE 82 - SESTRI 60



U19: Sconfitta sia la Gold in trasferta contro una compagine al completo rispetto all'andata che la Regionale che non riesce ad attaccare la zona avversaria di Taggia. VALPETRONIO 69-PONENTE 55 PONENTE 46-OLIMPIA 50



U17 MASCHILE: Bilancio in parità per la Gold che cede in casa con Sestri A dove oltre che per le assenze possiamo recriminare per qualche decisione sicuramente non casalinga e successo in trasferta a Rapallo dopo una gara difficile. Buona prestazione nonostante il referto giallo per la Regionale con Bordighera A. PONENTE 68-SESTRI A 71 NEXT STEP 59-PONENTE 67 BORDIGHERA A 68-PONENTE 49



U17 FEMMINILE: Prestazione incolore per le U17 che iniziano male e non riescono mai a superare con efficacia la zona savonese. Solo una blanda reazione nel terzo quarto non basta a riprendere una gara dove affondiamo definitivamente nell'ultimo periodo. CESTISTICA 68 - PONENTE 51



U15 MASCHILE: Gioca solo la Gold e supera Villaggio in una gara intensa, più difficile di quel che non dica il risultato finale. PONENTE 75-VILLAGGIO 40



U15 FEMMINILE: Bilancio in parità ma due buone prestazioni sia nel referto rosa con Cestistica Sv che in quello giallo con Lavagna. Con Savona conduciamo e controlliamo per tutto l'incontro giocando una gara intensa e attaccando anche bene la zona, con Lavagna disputiamo una partita punto a punto cedendo all'ultimo per dei dettagli ma scontando anche assenze importanti. PONENTE 60 - CESTISTICA SV 44 LAVAGNA 48 - PONENTE 45



U14 TOP: Successo con Seagulls giocando una gara intensa e tutti i 12 ragazzi convocati protagonisti. PONENTE 101-SEAGULLS 43



U13 MASCHILE: Doppio successo per gli U13 in versione Sacramento dove superiamo Ventimiglia in una gara costellata da 49 falli fischiati (29 a noi) e Loano riscattando la gara di andata. ALASSIO 81-VENTIMIGLIA 59 ALASSIO 68-LOANO 58



ESORDIENTI: Bella gara con Loano dove riusciamo ad aver la meglio nei 4 tempi disputati ma in una partita non facile.



AQUILOTTI-GAZZELLE: Trasferta a Pietra e tanto spazio per tutti i 16 presenti che hanno giocato con grinta e gioia di giocare.