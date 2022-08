Una vita da numero 10. Ecco il primo libro di Andrea Caverzan, una lettura stimolante soprattutto per le generazioni più giovani

Quando una persona particolarmente schiva e riservata prende la penna in mano, l'occasione per comprenderne meglio personalità e sentimenti diventa irrinunciabile.

Ma non è solo questo il motivo per leggere "Una vita da numero 10": ci sono tanti aspetti relativi al calcio, alla vita in un Belpaese che non c'è più e anche alle insicurezze di un uomo che ha calcato i palcoscenici calcistici più importanti come Andrea Caverzan, seppur decisamente poco incline a vantarsene in pubblica piazza.

Lo spaccato che ne esce è di un ragazzo dell'Italia antecedente la caduta del Muro di Berlino, un giovane uomo insofferente alle ingiustizie e capace di dare il meglio di sè dove pienamente compreso: una missione sulla carta complicata per un ruolo in parte anarchico e in un'epoca, post rivoluzione sacchiana, dove il 4-4-2 ha di fatto abolito il ruolo del trequartista.

Le 146 pagine edite da Antea scorrono comunque rapide e piacevoli, tra gli esordi romantici dell'Interpieve, passando per i Mondiali Under 16 e 20 in terre ancora ricche di mistero come il Cile e la Cina a ridosso degli anni 80 e arrivando all'approdo alla Juventus. Una lettura che stimola, complice anche qualche aneddoto davvero succoso come il pugno ricevuto da Roberto Baggio, la discussa trasferta dello Spezia a Padova o al rapporto difficoltoso con mister Sonzogni o con il direttore sportivo Osti. Il tutto senza tralasciare oppure omettere inciampi e amarezze avvenute anche all'esterno del rettangolo di gioco.

Sentimento, romanticismo e un pizzico di sano e spudorato coraggio: tutti ingredienti che potranno rendere stimolante la lettura di un libro dedicato soprattutto alle generazioni più giovani, ancora alla ricerca di una propria e piena consapevolezza sportiva e umana.