Calcio, Savona. Frumento subito al lavoro: "C'è da costruire una squadra in due-tre giorni"

Ermanno Frumento si è sobbarcato spesso situazioni complicate nel corso della sua lunga esperienza in panchina, ma aver preso le redini del Savona a Ferragosto, con la rosa praticamente priva di giocatori, rappresenta con tutta probabilità la missione più complessa fino ad oggi affrontata.

Già da stamattina l'allenatore ex Veloce è al lavoro per la strutturazione della squadra.

“Mi è stato chiesto di dare una mano in un momento di grande difficoltà e per il Savona non ci ho pensato due volte.

Ora in due-tre giorni dovremo allestire una squadra e faremo il possibile per riuscirci.

In campo martedì per il primo allenamento? E' la nostra intenzione, poi valuteremo nelle prossime ore quante operazioni saremo riusciti a concludere. E' chiaro che arriveranno tanti giocatori nuovi, ma mi piacerebbe confrontarmi anche con chi faceva già parte dell'organico.

Promesse - conclude Frumento – non è giusto farne ora, posso solo dire che la mia squadra sputerà sangue per questi colori”.