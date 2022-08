Calcio, Savona. La società spiega la scelta Frumento: "Figura esperta e con un forte attaccamento ai nostri colori. Ha libertà di scelta per giocatori e staff".

Una nuova nota, proveniente dai vertici dirigenziali del Savona, è tata emanata nel corso del primo pomeriggio.

Dopo la nomina di mister Frumento a tecnico della Prima Squadra, la società biancoblu ha voluto comunicare le ragioni che hanno condotto l'ex tecnico di Veloce, Altarese e Pietra Ligure sulla panchina del Vecchio Delfino.

"Con la presente - si legge nella nota - si comunica che la scelta dell'allenatore da parte del Savona calcio FBC 1907, nella figura del mister Ermanno Frumento, è frutto di una decisione ponderata, vista la sua esperienza da allenatore con molte panchine alle spalle oltre che persona fortemente stimata in città e dintorni.

In mister Frumento risiede anche un forte attaccamento alla maglia e ai colori biancoblu.

È stato affidata a lui la guida per ricostruire in questo ultimo scorcio, prima dell'inizio del campionato, una squadra competitiva che possa lottare per le prime posizioni, anche se il tempo è breve, con libertà di scelta dei giocatori e staff.

Detto ciò comunicheremo quanto prima la data in cui la inizierà la preparazione al campionato".