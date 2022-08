Calcio. Vado subito fuori dalla Coppa Italia, la rete di Silvestri regala al Ligorna il passaggio del turno

VADO - LIGORNA 0-1 (62' Silvestri)

Finisce la sfida! Il Ligorna supera 1-0 il Vado e accede al secondo turno di Coppa Italia. Un buon Vado nel primo tempo viene condannato dalla rete di Silvestri nella ripresa. Da oliare il centrocampo rossoblu, autore di una prova poca lucida in fase di impostazione. Domenica prossima il debutto in campionato sempre al "Chittolina" contro il Derthona

94' Manno da distanza quasi impossibile, la conclusione è sbilenca e il Ligorna guadagna secondi preziosi

93' traiettoria troppo lunga sul secondo palo e l'occasione dalla bandierina sfuma

92' Capra a cercare la testa di Di Renzo, Damonte fa buona guardia e concede angolo al Vado

90' cinque minuti di recupero

88' Didu tenta anche la mossa Allogho, esce Spanu

87' Di Renzo ci prova da fuori, forte ma centrale il destro dell'ex Varese. Atzori controlla in due tempi

85' Lipani rileva Gualtieri, ultimo cambio ordinato da Roselli

84' ammonito Adusa che aveva soffiato palla al limite a Garbarini, ravvisa però un'irregolarità il direttore di gara che estrae il giallo all'indirizzo dell'attaccante rossoblu

82' Capra calcia la punizione direttamente sulla barriera, ci prova poi Adusa in rovesciata ma il suo tentativo è troppo pretenzioso

81' Cenci lascia il campo a Mele

80' Capra sguscia via in mezzo a due avversari e conquista punizione dal limite, chance su calcio piazzato a favore dei rossoblu

77' Farinelli per Castelletto, forze fresche in mezzo al campo in casa Vado

73' Esce Capano per l'esterno offensivo classe '99, 4-2-3-1 per il Vado in questo finale

70' Mancini sciupa il 2-0: Bane perde il duello con Silvestri, pallone basso arretrato per il numero nove biancoblu che perde l'attimo per battere a rete favorendo l'intervento di Fresia. Si aprono spazi interessanti per le ripartenze del Ligorna, Vado pronto a giocarsi la carta Manno

68' Capano calcia dal limite trovando la deviazione della difesa ospite, altro angolo a favore dei padroni di casa

66' Spanu è bravo a tenere vivo un pallone al limite dei sedici metri e a trovare Cenci, che non riesce però a coordinarsi per impensierire Atzori

65' cerca di reagire il Vado, punizione dalla trequarti destra con Capano sul punto di battuta. Intanto dentro Mancini al posto di Donaggio per mister Roselli

62' LIGORNA IN VANTAGGIO: errore in uscita da parte del Vado (Castelletto se non andiamo errati), ne approfitta proprio Silvestri che in diagonale trafigge l'estremo difensore rossoblu. Si sblocca la gara al "Chittolina", 0-1 a favore dei genovesi

61' combinazinone al limite dell'area rossoblu che porta al tiro Silvestri, destro masticato che non crea problemi a Fresia

58' Didu preferisce non rischiare e inserisce Di Renzo al posto del capitano rossoblu, particolarmente nervoso in questo inizio di ripresa

57' ammonito Lo Bosco dopo un duro faccia a faccia con un avversario in seguito a un contrasto di gioco.

53' Roselli inserisce Pocaterra, Di Masi e Brunozzi al posto di Tassotti, Bacigalupo e Botta

52' traversone di Codutti nel cuore dell'area piccola, fa buona guardia la retroguardia biancoblu e l'occasione sfuma

49' pallone in verticale per Lo Bosco che si coordina e calcia col mancino scaldando i guantoni di Atzori, bravo a deviare in angolo

46' si ricomincia senza sostituzioni

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo sullo 0-0

45'+1' Capra si libera bene a sinistra e trova in area ancora il capitano ex Sanremese, sinistro incrociato che termina non distante dall'incrocio dei pali

45' tre minuti di recupero

44' ci prova il terzino classe '02, pallone alto che non crea problemi ad Atzori

43' Lo Bosco, migliore in campo di questa prima frazione, riesce a conquistare una punizione interessante dal limite dell'area. Sul pallone Spanu e Capra

42' diversi svarioni da una parte all'altra, ancora da rodare meccanismi e giocate.

38' si riaffaccia in avanti la formazione di Didu: cross di Capra sul secondo palo, Adusa rimette in mezzo dove Lo Bosco viene anticipato da Damonte al momento del tiro: secondo corner del match a favore dei rossoblu

36' sponda aerea di Donaggio per l'accorrente Cericola, Ghigliotti riesce ad anticipare l'attaccante genovese che non aveva intuito la giocata dell'ex Vado

33' battibecco tra mister Roselli e Capra per un'interruzione di gioco troppo lunga dovuta al colpo subito da Donaggio all'altezza del sopracciglio.

31' giallo anche per Capano, altro intervento scomposto in mediana, questa volta su Dellepiane

30' mezz'ora di gara, poco da segnalare fin qui: Tassotti finisce sul taccuino dell'arbitro per un'entrata in ritardo su Spanu

24' Cericola fermato in posizione di fuorigioco a tu per tu con Fresia, timide proteste da parte dei genovesi

17' Silvesti ammonito per simulazione dopo un corpo a corpo in area rossoblu, poteva probabilmente lasciare correre il direttore di gara...

16' Dellepiane cerca Cericola in profondità, Fresia in uscita mette tutti d'accordo

12' bravo Bane a recuperare la posizione sull'inserimento centrale di Bacigalupo, Ligorna più in difficoltà nello sviluppare trame offensive in queste prime battute

11' Adusa cerca di restituire subito il favore a Lo Bosco con un pallone forte al limite dell'area piccola, il numero nove rossoblu non riesce ad indirizzare bene il pallone che sfila a lato della porta difesa da Atzori

10' ritmi non certo forsennati in questi primi minuti, caldo e preparazione estiva si fanno ancora sentire da entrambe le parti

9' apertura illuminante di Lo Bosco a cercare Adusa sul secondo palo, colpo di testa da posizione troppo defilata e sfera direttamente sull'esterno della rete.

5' primo tiro della gara firmato capitan Lo Bosco, destro da fuori deviato in angolo da un difensore genovese

1' si parte! Divisa a spicchi rossoblu per il Vado, Ligorna in divisa bianca

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO (4-3-3): Fresia; Codutti, Ghigliotti, Bane, Spanu; Cenci, Capano, Castelletto; Adusa, Lo Bosco, Capra.

A disposizione : Ghizzardi, De Bode, Casazza, Mele, Farinelli, Castiglione, Manno, Allogho, Di Renzo.

Allenatore : Didu

LIGORNA (3-5-2): Atzori; Dellepiane, Damonte, Garbarini; Tassotti, Bacigalupo, Botta, Silvestri, Gualtieri; Cericola, Donaggio

A disposizione : Caruso, Lipani, Mancini, Di Masi, Pocaterra, Casagrande, Mancuso, Brunozzi, Maresca

Allenatore : Roselli

Arbitro: Di Benedetto

Assistenti: Fumagallo - Mandarino