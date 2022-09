Calcio, Savona. Prima vittoria per il presidente Cannella: "I ragazzi hanno dimostrato grande abnegazione, ora completiamo la squadra"

Il Savona vivrà domani un passaggio a dir poco importante con l'attesa conferenza stampa che andrà un po' a delineare i piani di sviluppo a cui mira il nuovo corso societario, ma il primo riscontro dal campo ha quantomeno rasserenato l'ambiente dopo un'estate ricca di tensioni.

La squadra di Frumento, pur con tutti i suoi limiti, ha regalato una prova ricca di corsa e spirito, superando con merito 3-1 lo Speranza nell'esordio di Coppa Liguria.

Da Roma sono arrivati immediati al triplice fischio finale i complimenti da parte del presidente Cannella:

"Come esordio non potevamo chiedere di meglio, siamo stati subito informati della grande abnegazione di tutto il gruppo e ci teniamo a ringraziare i ragazzi e mister Frumento per l'impegno profuso in queste settimane.

Organizzare una squadra in dieci giorni, dopo le traversie che abbiamo avuto, è il frutto del lavoro di squadra di una grande società come la Vela, pur consapevoli di come questo sia solo il primo passo.

Una citazione è doverosa farla, oltre alla Vela, capitanata da Massimo Cittadino, anche per il vice presidente Marcello Agostino e soprattutto ad Andrea Agostino che ha lavorato dietro le quinte e che è stato vicino soprattutto durante i momenti bui dei primi giorni.

La squadra è chiaramente da rinforzare - conclude Cannella - e contiamo nei prossimi giorni di poter dare buone notizie ai nostri tifosi, straordinari nel sostenere la squadra anche in una giornata di maltempo".