Imperia calcio, Mister Lupo:" Sono davvero contento. Il mercato? Dopo Palacio, ho chiesto anche Lukaku" (video)

In otto giorni l'Imperia ha raggiunto la seconda fase di Coppa Italia ed ha cominciato il campionato con un vittorioso 5-1 casalingo: Mister Lupo ha validi motivi per sorridere.

A maggior ragione se i neroazzurri, alla vigilia del campionato, sembravano a corto di soluzioni offensive dati gli infortuni dei due centravanti. E invece sono arrivati cinque gol da cinque marcatori diversi. Destino ha voluto che le prime due reti della stagione portassero la firma di due veri imperiesi: Fatnassi e Giglio, presente e futuro del centrocampo neroazzurro.

Come lo scorso anno, il 'canterano' 2004 ha segnato all'esordio da titolare che ha sempre coinciso con la prima casalinga.

A questo vanno aggiunti l' estro di Cernaz (assist e delizioso pallonetto dai 20 metri), il dinamismo di Jebbar e i piedi sapienti di Sancinito (due passaggi vincenti anche per il metronomo), per trovare la sintesi di una partita che poteva terminare con uno scarto maggiore

Canaletto comunque è andato in rete; ha sfiorato il pari sul 2-1 e, a metà ripresa, ha colto un palo clamoroso. Insomma la difesa dell'Imperia, ancora una volta, non ha dormito sonni tranquilli e Bova ha subito gol per il terzo match di fila. Seppur la retroguardia, per via dell'emergenza, fosse totalmente inedita. Un dettaglio sul quale l'allenatore non sorvola ma che non intacca la felicità per i primi tre punti conquistati.

Il prossimo appuntamento degli imperiesi sarà, in anticipo, sabato sera 10 settembre in casa dell'Arenzano che, alla prima giornata, ha ottenuto un prezioso pari (1-1) contro Athletic Club Albaro.

Intanto in tribuna, nessuna traccia di Rodrigo Palacio. Il suo accostamento al 'Ciccione' sa sempre più di vaneggiamento da calciomercato. Detta anche 'bufala'. Come le smentite dei suoi agenti ci avevano confermato. Ma nel calcio:" Mai dire mai." Invece nei seggiolini centrali si sono rivisti gli sponsor Riccardo e Marco Del Gratta, segnali di disgelo dopo le frecciatine di inizio estate con la dirigenza.