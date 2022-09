Calcio, Albenga. Buttu è certo: "La vittoria con l'Albaro porta il nome di Gianni Mialich"

Ieri pomeriggio nel post partita di Albenga - Albaro molti tifosi hanno sottolineato l'importanza dei sei punti raccolti dagli ingauni in condizioni di organico particolarmente complesse.

La condizione atletica generale non è delle miglior,i visto il lungo elenco di assenti e la presenza in campo di giocatori sicuramente non al meglio, ma proprio per questo motivo filtra particolare ottimismo sul potenziale della squadra a pieno regime.

Pietro Buttu ha sottolineato il carattere espresso dai suoi, dedicando ovviamente il successo e il primato a Gianni Mialich, il tecnico dell'Albenga dei record (e allenatore anche dello stesso Buttu) scomparso nel corso della settimana.