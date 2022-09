Maltempo: alle 11 è scattata una nuova Allerta, in verde solo l'estremo ponente

Si avvicina alla Liguria una perturbazione che potrà provocare temporali localmente anche di forte intensità.

Arpal ha dunque emesso l'allerta gialla per temporali che interesserà il centro levante della regione (zone B, C, E). L'allerta scatterà alle ore 11.00 odierne, mercoledì 14, e terminerà alle 00.00 di giovedì 15 settembre. Come sempre ulteriori valutazioni in base alla situazione in atto e alle ultime uscite della modellistica previsionale.