Tennistavolo, Coppa Liguria: domenica a Toirano la prima prova stagionale

Riparte la Coppa Liguria di tennistavolo, circuito regionale individuale, e lo fa domenica 18 settembre quando, nel palazzetto dello sport di Toirano, andrà in scena la prima prova della stagione 2022/2023.

Alla presenza del giudice arbitro Gianbeppe Cuatto, con l'organizzazione dell'Asd Toirano, si affronteranno 46 atleti in rappresentanza di 10 società, per aggiudicarsi i sette titoli in palio che verranno assegnati dopo le 137 partite in programma.

La giornata avrà inizio alle ore 9,30 con il Sesta Categoria maschile con 12 partecipanti. Prima testa di serie del torneo è Christian Galfrè (Toirano), seguito da Matteo Marani (Vallecrosia), Gianni Visca (Don Bosco Varazze), Daniele Bellan (Vallecrosia).

Alle ore 10,30 Alice Borsani (Athletic Club) e Vittoria Bellan (Vallecrosia) si contenderanno il successo del Quinta Categoria femminile.

Dalle ore 11,30 spazio al Quinta Categoria maschile, con 18 iscritti. Numero uno del torneo è David Marani (Vallecrosia); i suoi rivali più accreditati, secondo la classifica, saranno Alessandro Caslini (Toirano), Manuele Castelnuovo (Don Bosco Varazze), Arturo Bellan (Vallecrosia), Paolo Moretti (Spotornese).

Alle ore 12,30 prenderà il via il Quarta Categoria femminile, nel quale si affronteranno Maya Pino (Arma di Taggia), Silvia Chiappori (Toirano), Giuseppina Volpi (Don Bosco Varazze) e Francesca Brea (Arma di Taggia).

Quarta Categoria maschile, con 8 partecipanti, a partire dalle ore 13,30. Marco Borsani (Athletic Club), Luca Guglieri (Bordighera), Andrea Bottaro (Toirano) e Fabio Aigotti Bottino (Toirano) sono, sulla carta, i favoriti.

Dalle ore 14,30 verrà assegnato il titolo femminile Assoluto. Sarà una questione tra Maya Pino (Arma di Taggia), Giuseppina Volpi (Don Bosco Varazze), Francesca Brea (Arma di Taggia), Alice Borsani (Athletic Club) e Vittoria Bellan (Vallecrosia).

Chiusura, dalle ore 15,30, con l'evento più partecipato: l'Assoluto maschile. Sono 26 gli iscritti; a guidare la lista delle teste di serie è Marco Borsani (Athletic Club); seguono Maurizio Mazzoni (Athletic Club), Luca Guglieri (Bordighera), Andrea Bottaro (Toirano), Luca Balleri (TT Club La Spezia), Daniel Zoccoli (TT Club La Spezia), Armando Torregrossa (Toirano).

Nella foto: il palasport di Toirano durante un evento