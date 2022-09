Covid 19. Pubblicata l'ultima circolare, gare rinviate con più di otto giocatori positivi

Visto quanto determinato dalla Lega Nazionale Dilettanti con la propria Circolare n. 19 in relazione a quanto in epigrafe, si dispone quanto segue in relazione all’attività agonistica (L.N.D. ed S.G.S.) organizzata dal Comitato Regionale Liguria e dalle proprie Delegazioni Provinciali e Distrettuali:

CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A 11 MASCHILI E FEMMINILI

1)La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus SARS-CoV-2 un numero di calciatori/calciatrici superiore a 8 (otto). La Società dovrà comunicare al Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC (*), i soggetti risultati positivi (calciatori e calciatrici) a seguito dell’esecuzione di un tampone molecolare o antigenico regolarmente effettuato presso una struttura pubblica o privata autorizzata o, comunque, registrato nella banca dati regionale attraverso il sistema tessera sanitaria.

In caso di un numero di calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 superiore a 8 (otto) unità, la Società dovrà comunicare tale circostanza al Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC (*), entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara ufficiale. Il Comitato/Delegazione, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara. Ai fini della richiesta di rinvio della gara, non saranno considerati nel computo del numero di calciatori/calciatrici superiore a 8 (otto), i casi positivi di calciatori/calciatrici inseriti/e da meno di 10 dieci giorni nell’elenco “gruppo squadra” comunicato al Comitato/Delegazione competente. La non avvenuta guarigione dei calciatori/calciatrici risultati positivi/e e per i quali si è determinata la richiesta di rinvio della gara non permetterà l’ulteriore richiesta di rinvio della gara stessa, salvo che nelle more non si verifichino altri casi di positività di calciatori/calciatrici nel numero indicato nel presente punto 1.

2) Ogni Società potrà trasmettere a mezzo PEC (*) al Comitato/Delegazione competente l’elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato al presente Comunicato Ufficiale, con tutte le generalità di ciascun componente rientrante unicamente nella categoria calciatori/calciatrici. L’elenco potrà essere composto fino ad un massimo di 30 (trenta) soggetti e potrà essere modificato durante il corso della stagione sportiva, sempre a mezzo PEC (*).

CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A 5 MASCHILI E FEMMINILI

1) La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus SARS-CoV-2 un numero di giocatori/giocatrici superiore a 5 (cinque). La Società dovrà comunicare al Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC (*), i soggetti risultati positivi (giocatori e giocatrici) a seguito dell’esecuzione di un tampone molecolare o antigenico regolarmente effettuato presso una struttura pubblica o privata autorizzata o, comunque, registrato nella banca dati regionale attraverso il sistema tessera sanitaria. In caso di un numero di giocatori/giocatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 superiore a 5 (cinque) unità, la Società dovrà comunicare tale circostanza al Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC (*), entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara ufficiale. Il Comitato/Delegazione, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara. Ai fini della richiesta di rinvio della gara, non saranno considerati nel computo del numero di giocatori/giocatrici superiore a 5 (cinque), i casi positivi di giocatori/giocatrici inseriti/e da meno di 10 dieci giorni nell’elenco “gruppo squadra” comunicato al Comitato/Delegazione competente. La non avvenuta guarigione dei giocatori/giocatrici risultati positivi/e e per i quali si è determinata la richiesta di rinvio della gara non permetterà l’ulteriore richiesta di rinvio della gara stessa, salvo che nelle more non si verifichino altri casi di positività di giocatori/giocatrici nel numero indicato nel presente punto 1.

2) Ogni Società potrà trasmettere a mezzo PEC (*) al Comitato/Delegazione competente l’elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato al presente Comunicato Ufficiale, con tutte le generalità di ciascun componente rientrante unicamente nella categoria calciatori/calciatrici. L’elenco potrà essere composto fino ad un massimo di 20 (venti) soggetti e potrà essere modificato durante il corso della stagione sportiva, sempre a mezzo PEC (*).